Пользователи iPhone 13 и iOS 15 жалуются на ошибки в работе сенсорного экрана

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iPhone 13 и iOS 15 вышли на прошлой неделе, и первые проблемы не заставили себя ждать: некоторые владельцы новеньких iPhone 13 жалуются в Reddit и Twitter на ошибки в работе сенсорного экрана.

Согласно отзывам на Reddit, многие владельцы iPhone 13 сталкиваются с ошибками в отзывчивости экрана — время от времени он не реагирует на прикосновения. Причем эти проблемы наблюдаются как в финальной версии iOS 15, так и в новейшей бета-версии 15.1. Проблема затрагивает функцию пробуждения iPhone незначительным касанием, а также взаимодействие с другими элементами интерфейса iOS.

Судя по всему, проблемы с отзывчивостью экрана испытывают не только владельцы новейших iPhone 13. В Twitter также есть сообщения о схожих проблемах от пользователей более старых моделей iPhone, и появились они после выхода обновления iOS 15 на прошлой неделе.

В большинстве случаев проблемы с отзывчивостью решаются банальной перезагрузкой. Некоторые пользователи отмечают, что вывести смартфон из сна все равно можно, пускай и не с первого раза.

То есть, эти проблемы с экраном явно носят программный характер и их, вероятно, исправят с очередным обновлением ПО. Вопрос только в том, как быстро, учитывая, что в новейшей бете iOS 15.1 ошибка, судя по отзывам, все еще присутствует. В то же время iOS 15.1 Beta 2 устраняет баг с разблокировкой через Apple Watch, которая затрагивала пользователей iPhone 13.

Ранее владельцы iPad mini пожаловались на «эффект желе» при скроллинге в портретной ориентации — Apple ответила, что «это нормально».