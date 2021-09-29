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«Это нормальное поведение для ЖК-экранов». Apple отказалась признать «желейную прокрутку» на iPad Mini проблемой

«Это нормальное поведение для ЖК-экранов». Apple отказалась признать «желейную прокрутку» на iPad Mini проблемой

«Это нормальное поведение для ЖК-экранов». Apple отказалась признать «желейную прокрутку» на iPad Mini проблемой


Вскоре после начала продаж новейших iPad Mini шестого поколения в сети появились жалобы на проблемы с экраном — в портретной ориентации у некоторых наблюдались подтормаживания и «эффект желе» (будто одна половина экрана немного отстает от другой во время прокрутки) при скроллинге контента. В Apple отреагировали на жалобы и заявили, что это вовсе не проблема, а «нормальное поведение для ЖК-экранов».

Как объясняет Ars Technica, «эффект желе» обусловлен незначительной задержкой, которая возникает во время прорисовки изображения при переходе с одного конца экрана в другой. Степень проявления зависит от конкретного экземпляра устройства — на одних этот эффект может проявляться больше, на других — меньше. Но в любом случае он проявляется только в портретной ориентации и большинство стали замечать этот «эффект желе» только после того, как узнали о его существовании.

В числе других его заметил обозреватель The Verge, который записал слоу-мо видео для наглядной демонстрации эффекта.

Те, кто хотят в мельчайших деталях увидеть, как обновляются ЖК-экраны, могут перейти на канал The Slow Mo Guys в YouTube — его авторы ранее демонстрировали работу экранов в слоу-мо видео на примере ТВ и iPhone.

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Предваряя шутки на излюбленную тему «не баг, а фича», Apple не обманывает, заявляя, что этот эффект часто встречается в ЖК-дисплеях. Любой желающий может проверить собственное устройство на подверженность эффекту jelly scrolling, просто загрузив специальную тестовую страницу. На ноутбуке ASUS Vivobook S15 S510 мне не удалось воспроизвести «эффект желе» — разглядеть его не получилось ни невооруженным глазом, ни даже в слоу-мо видео. В случае с iPad Mini эффект более заметен, поскольку планшет нередко используется в «вертикальной» ориентации.

Этот эффект также наблюдается со многими видеокамерами, в основном по тем же причинам: при достаточно быстром панорамировании прямые объекты, такие как столбы и деревья, будут наклоняться в одну сторону, поскольку данные считываются с верхней части сенсора камеры вниз.

Не исключено, что в будущих обновлениях прошивки Apple может сделать этот эффект еще менее заметным.

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