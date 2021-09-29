



Вскоре после начала продаж новейших iPad Mini шестого поколения в сети появились жалобы на проблемы с экраном — в портретной ориентации у некоторых наблюдались подтормаживания и «эффект желе» (будто одна половина экрана немного отстает от другой во время прокрутки) при скроллинге контента. В Apple отреагировали на жалобы и заявили, что это вовсе не проблема, а «нормальное поведение для ЖК-экранов».

Как объясняет Ars Technica, «эффект желе» обусловлен незначительной задержкой, которая возникает во время прорисовки изображения при переходе с одного конца экрана в другой. Степень проявления зависит от конкретного экземпляра устройства — на одних этот эффект может проявляться больше, на других — меньше. Но в любом случае он проявляется только в портретной ориентации и большинство стали замечать этот «эффект желе» только после того, как узнали о его существовании.

В числе других его заметил обозреватель The Verge, который записал слоу-мо видео для наглядной демонстрации эффекта.

Here is is slow-mo video of scrolling on the iPad Min i slowed down EVEN MORE in a frame-by-frame step through. Notice how the right moves up faster than the left. In normal usage you barely see it, but every now and then it become noticeable. In landscape it goes away entirely pic.twitter.com/iq9LGJzsDI — Dieter Bohn (@backlon) September 22, 2021

Те, кто хотят в мельчайших деталях увидеть, как обновляются ЖК-экраны, могут перейти на канал The Slow Mo Guys в YouTube — его авторы ранее демонстрировали работу экранов в слоу-мо видео на примере ТВ и iPhone.

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Предваряя шутки на излюбленную тему «не баг, а фича», Apple не обманывает, заявляя, что этот эффект часто встречается в ЖК-дисплеях. Любой желающий может проверить собственное устройство на подверженность эффекту jelly scrolling, просто загрузив специальную тестовую страницу. На ноутбуке ASUS Vivobook S15 S510 мне не удалось воспроизвести «эффект желе» — разглядеть его не получилось ни невооруженным глазом, ни даже в слоу-мо видео. В случае с iPad Mini эффект более заметен, поскольку планшет нередко используется в «вертикальной» ориентации.

Этот эффект также наблюдается со многими видеокамерами, в основном по тем же причинам: при достаточно быстром панорамировании прямые объекты, такие как столбы и деревья, будут наклоняться в одну сторону, поскольку данные считываются с верхней части сенсора камеры вниз.

Не исключено, что в будущих обновлениях прошивки Apple может сделать этот эффект еще менее заметным.