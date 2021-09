Вскоре после начала продаж новейших iPad Mini шестого поколения в сети появились жалобы на проблемы с экраном — в портретной ориентации у некоторых наблюдались подтормаживания и «эффект желе» (будто одна половина экрана немного отстает от другой во время прокрутки) при скроллинге контента. В Apple отреагировали на жалобы и заявили, что это вовсе не проблема, а «нормальное поведение для ЖК-экранов».

Как объясняет Ars Technica, «эффект желе» обусловлен незначительной задержкой, которая возникает во время прорисовки изображения при переходе с одного конца экрана в другой. Степень проявления зависит от конкретного экземпляра устройства — на одних этот эффект может проявляться больше, на других — меньше. Но в любом случае он проявляется только в портретной ориентации и большинство стали замечать этот «эффект желе» только после того, как узнали о его существовании.

В числе других его заметил обозреватель The Verge, который записал слоу-мо видео для наглядной демонстрации эффекта.

Here is is slow-mo video of scrolling on the iPad Min i slowed down EVEN MORE in a frame-by-frame step through. Notice how the right moves up faster than the left.

In normal usage you barely see it, but every now and then it become noticeable. In landscape it goes away entirely pic.twitter.com/iq9LGJzsDI

— Dieter Bohn (@backlon) September 22, 2021