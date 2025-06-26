Тест экрана Nintendo Switch 2 — отклик 33 мс, размытие в движении и «ненастоящий» HDR

Известные видеоблогеры протестировали экран Nintendo Switch 2, и он разочаровал их, несмотря на частоту обновления 120 Гц и лучшую яркость.

YouTube-каналы Monitors Unboxed и Digital Foundry обнаружили низкую скорость отклика довольно прочного экрана Switch 2 и некоторые другие заметные недостатки. Среднее время отклика дисплея по тестам Monitors Unboxed составляет 33 мс, что даже на первый взгляд кажется слишком большим во времена сверхбыстрых дисплеев.

Тестирование проводилось с частотой кадров 60 FPS, самый медленный отклик, который бы позволял избегать размытия изображения, должен был бы составлять около 16,67 мс. При этом первая Nintendo Switch имеет на треть более быстрый отклик — 21,3 мс. В тесте Blur Busters можно увидеть значительную потерю деталей новой консолью на быстрых объектах.

Яркость на Switch 2 оказалась лучше, измерение показало около 400 нит. Но контрастность не слишком впечатляет — удалось зафиксировать значение лишь 1068:1. Воспроизведение цветов также было лучшим на новой консоли, с охватом 97,6% цветового пространства DCI-P3. Однако воспроизведение HDR страдало из-за относительно низкой яркости и отсутствия управления цветом, из-за чего игры для Switch 1 казались более насыщенными, чем ожидалось.

Monitors Unboxed высказывает мнение, что дисплей Switch 2 медленный из-за не включенного производителем режима overdrive. Также вероятным является слишком низкий вольтаж, из-за экономии времени автономной работы и ресурса батареи. Nintendo Switch 2 может казаться более чувствительной во время игры, особенно с частотой 120 FPS, но консоль заметно жертвует четкостью изображения на более высоких разрешениях. Канал не исключает решения этих проблем обновлением прошивки.

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Тестирование Digital Foundry подтвердило результаты Monitors Unboxed. Канал также добавляет, что, что подсветка Switch 2 оказалась однопанельной, то есть без использования отдельных зон затемнения. Это делает невозможным качественное воспроизведение «настоящего» HDR. Поэтому даже если экран Nintendo Switch 2 не будет иметь дырок и не будет заляпаннымему обрадуются далеко не все.

Источник: TechPowerUp