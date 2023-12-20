PornHub изучает, есть ли у компании неуплаченные налоги в Украине

На днях стало известно, что украинская налоговая служба оштрафовала сайт для взрослых PornHub за то, что он не платит так называемый «налог на Google». Канадская компания Aylo, оперирующая сайтом PornHub, якобы уклоняется от регистрации в качестве плательщика соответствующего налога. Поэтому ей выписали НУР (налоговое уведомление-решение) на сумму $5543.

Налоговая служба Украины не прокомментировала свои расчеты. Однако управляющий партнер юридической компании «Муренко, Куревой и Партнеры» Никита Муренко предполагает, что сумму к уплате посчитали от минимальной выручки 1 млн грн, которая является пороговым значением для уплаты «налога на Google». Но точно оценить доходы компании от украинских пользователей проблематично. Да и вообще, порно в Украине запрещено. Хотя это не мешает украинским чиновникам пытаться облагать налогом такую деятельность.

Как бы там ни было, Aylo занимается оценкой, есть ли у любых ее компаний налоговые обязательства в Украине. Представители компании общаются с местными украинскими консультантами, чтобы выяснить, есть ли у каких-либо компаний неуплаченные налоги в Украине.

«Aylo будет соблюдать налоговое законодательство Украины, и если компания должна уплатить какие-то средства, она это сделает», – отметила пресс-служба компании.

Источник: forbes