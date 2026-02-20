Портрет украинского геймера в 2026 году: RTX 3060, 32 ГБ оперативной памяти и S.T.A.L.K.E.R. 2 в библиотеке

В 2026 году типичный украинский геймер сидит за ПК с RTX 3060, 32 ГБ оперативной памяти, имеет PlayStation дома и S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl в библиотеке. Впервые украинский язык вошел в топ-15 Steam, а доля PS на рынке превысила 85%.





ПК остается главной платформой: ориентировочно 40-60% игроков. Играют на смартфонах 30-45%, но это преимущественно казуальные игры. Аудитория консолей меньше, но очень лояльна. При этом рынок консолей вырос на 14%, но почти полностью контролируется PlayStation. Steam Deck занял вторую позицию благодаря портативности, а Xbox просел из-за отсутствия полноценной локальной поддержки.

По данным Steam Hardware Survey, «золотым стандартом» ПК остается конфигурация среднего уровня. Среди украинских геймеров RTX 3060 это самая популярная видеокарта, 6-8 ядерные процессоры, и почти паритет между 16 ГБ и 32 ГБ ОЗУ. Full HD еще доминирует (53%), но Quad HD стабильно растет. Также Windows 11 уже пользуются 70% пользователей.

В стриминге украиноязычный контент продолжает расти: 319,1 млн часов просмотра за 2025 год. В основном интерес касается киберспорта. Counter-Strike 2 и Dota 2 формируют ядро просмотров, особенно во время международных турниров с украинскими командами.





Среди игр украинцы чаще всего покупают большие сюжетные приключения или проверенные хиты. Например, S.T.A.L.K.E.R. 2, EA SPORTS FC 26, Marvel’s Spider-Man 2 или Minecraft или GTA 5. Параллельно мобильный гейминг остается самым массовым по охвату, а стабильно популярны Geometry Dash и Subway Surfers.

Несмотря на блэкауты, 87% игроков не меняли место жительства — просто сократили игровые сессии и инвестировали в автономное питание. Быстрый интернет и почти полная безналичность (95% по данным НБУ) платежей оставляют технический фундамент стабильным.

