Доля Linux в Steam стремительно растет, Windows 11 идет к 60%, NVIDIA RTX 3060 и обе 4060 возглавляют топ

Раздел Технологии выходит при поддержке

Майский опрос Steam добавляет NVIDIA RTX 5060 Ti в рейтинг самых популярных видеокарт, Linux вырос на огромные полпроцента, а Windows 11 пользуются почти две трети геймеров.

Срок поддержки Windows 10 близится к завершению, и операционная система стремительно теряет геймеров. В мае ее доля в Steam составляла 37%, с уменьшением на 1,09%. Это количество распределилось между другими ОС несколько неожиданно. Прирост +0,46% получила Windows 11, которая с 58,3% быстро стремится к рекордному круглому проценту.

Остальные же почти полпроцента (+0,42%) отошли Linux. Она получила долю 2,69% — одну из самых больших в истории. Наиболее вероятно, это объясняет рост популярности SteamOS, которая ныне официально доступна не только на Steam Deck. Сторонние портативные консоли с ней демонстрируют заметное увеличение скорости и автономности. Рост +0,23% имеет macOS. С учетом общей доли операционной системы Apple всего в 1,85% этот прирост кажется огромным.

В топе видеокарт сложилась тройка лидеров с почти одинаковым процентом. Первое место на этот раз принадлежит десктопной NVIDIA RTX 3060 (4,56%), которая не сдается, несмотря на годы и выход двух новых поколений. Практически столько же имеют десктопная (4,26%) и ноутбучная (4,46%) RTX 4060 — в следующем опросе лидером может стать любая из них. Четвертая, NVIDIA GeForce GTX 1650, уже отстает на процент (3,33%).

Интересно, что в прошлом месяце весь топ-10 видеокарт несколько потерял из-за встроенных GPU и «вторжения» новых моделей. Наибольший прирост получила GeForce RTX 5070 (0,68%, +0,32%), также в рейтинге появилась RTX 5060 Ti (0,2%, +0,2%). А вот новых AMD Radeon 9070 все еще нет.

В рейтинге процессоров сохраняется тенденция медленного роста доли AMD. Чипы Intel установлены в 60,44% систем игроков (-0,81%), «красная команда» приближается к 40% (39,48%, +0,8%).

Украинский язык в Steam прибавил +0,04% (0,73%). Английский вырос до (38,24%, +2,85%), примерно столько же потерял китайский (24,12%, -2,92%), ощутимо потеряла и русский (9,03%, -0,66%).

Раздел Технологии выходит при поддержке

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