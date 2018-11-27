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Появились первые сведения о новых смартфонах Samsung Galaxy A и Galaxy M
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Появились первые сведения о новых смартфонах Samsung Galaxy A и Galaxy M

Появились первые сведения о новых смартфонах Samsung Galaxy A и Galaxy M

Грядущее объединение линеек смартфонов Samsung постепенно обрастает подробностями. В частности, появились данные о ёмкости встроенного хранилища и цветовых вариантах исполнения корпуса смартфонов линеек Galaxy A и Galaxy M.

Согласно поступающим сведениям, Samsung серьёзно рассматривает возможность возврата к использованию белого цвета корпуса смартфонов, который будет доступен сразу же на момент выпуска новых устройств. Но такая цветовая опция будет доступна лишь в рамках серии  Galaxy A. В рамках серии Galaxy M выбор возможных цветовых вариантов корпуса будет более ограниченным. Однако не уточняется, будут это сплошные цвета или версии с градиентным переходом.

Схема наименований смартфонов изменится. Теперь в названиях моделей будет использоваться две цифры. Таким образом, модельный номер SM-M205F трансформируется в название Galaxy M20, а не Galaxy M2.

С более подробными сведениями относительно названий моделей, цветовых вариантов и опций ёмкости встроенного хранилища для грядущих смартфонов Samsung Galaxy A и Galaxy M можно ознакомиться в следующей таблице.

МодельХранилищеЦветаДополнительные модельные номера
SM-A305F32/64 ГБСиний, чёрный, красный, белыйSM-A305FN, SM-A305G, SM-A305GN, SM-A305GT
SM-A505F64/128 ГБСиний, розовый, чёрный, серебристый, белыйSM-A505FN, SM-A505G, SM-A505GN, SM-A505GT
SM-M105F16/32 ГБСиний, тёмно-серый
SM-M205F32/64 ГБСиний, тёмно-серыйSM-M205FN, SM-M205G
SM-M305F64/128 ГБСиний, тёмно-серый

 

Предполагается, что все новые смартфоны будут поддерживать возможность установки двух SIM-карт. При этом линейка Galaxy M ориентирована на развивающиеся рынки Африки, Азии и Среднего востока, а обновлённая серия Galaxy A будет доступна в Европе. Отмечается, что Samsung ещё не приступила к массовому производству новых смартфонов. Так что указанные характеристики всё ещё могут измениться.

Источник: gsmarena

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