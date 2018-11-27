Появились первые сведения о новых смартфонах Samsung Galaxy A и Galaxy M

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Грядущее объединение линеек смартфонов Samsung постепенно обрастает подробностями. В частности, появились данные о ёмкости встроенного хранилища и цветовых вариантах исполнения корпуса смартфонов линеек Galaxy A и Galaxy M.

Согласно поступающим сведениям, Samsung серьёзно рассматривает возможность возврата к использованию белого цвета корпуса смартфонов, который будет доступен сразу же на момент выпуска новых устройств. Но такая цветовая опция будет доступна лишь в рамках серии Galaxy A. В рамках серии Galaxy M выбор возможных цветовых вариантов корпуса будет более ограниченным. Однако не уточняется, будут это сплошные цвета или версии с градиентным переходом.

Схема наименований смартфонов изменится. Теперь в названиях моделей будет использоваться две цифры. Таким образом, модельный номер SM-M205F трансформируется в название Galaxy M20, а не Galaxy M2.

С более подробными сведениями относительно названий моделей, цветовых вариантов и опций ёмкости встроенного хранилища для грядущих смартфонов Samsung Galaxy A и Galaxy M можно ознакомиться в следующей таблице.

Модель Хранилище Цвета Дополнительные модельные номера SM-A305F 32/64 ГБ Синий, чёрный, красный, белый SM-A305FN, SM-A305G, SM-A305GN, SM-A305GT SM-A505F 64/128 ГБ Синий, розовый, чёрный, серебристый, белый SM-A505FN, SM-A505G, SM-A505GN, SM-A505GT SM-M105F 16/32 ГБ Синий, тёмно-серый – SM-M205F 32/64 ГБ Синий, тёмно-серый SM-M205FN, SM-M205G SM-M305F 64/128 ГБ Синий, тёмно-серый –

Предполагается, что все новые смартфоны будут поддерживать возможность установки двух SIM-карт. При этом линейка Galaxy M ориентирована на развивающиеся рынки Африки, Азии и Среднего востока, а обновлённая серия Galaxy A будет доступна в Европе. Отмечается, что Samsung ещё не приступила к массовому производству новых смартфонов. Так что указанные характеристики всё ещё могут измениться.

Источник: gsmarena