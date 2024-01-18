Поиск Google стал хуже из-за SEO-спама, — исследование

Те, кому показалось, что поиск Google стал хуже, теперь не одиноки. К такому выводу пришли немецкие исследователи из Лейпцигского университета, Веймарского университета Bauhaus и Центра масштабируемой аналитики данных и искусственного интеллекта. Исследователи изучили 7392 запроса на обзоры продуктов в поисковиках Google, Bing и DuckDuckGo за год.

Исследователи отработали утверждение о том, что «поток низкокачественного контента, особенно для поиска товаров, продолжает топить любую полезную информацию в результатах поиска». Значительное количество результатов, найденных в ответ на запросы, связанные с товарами, было «откровенным SEO-спамом с обзорами товаров», передает Mashable.

Исследование показало, что спам-сайты очень распространены, появляясь на вершине рейтинга Google в «постоянной борьбе» между сайтами и поисковой системой. Иными словами, они пишут, что «поисковые системы, кажется, проигрывают игру в кошки-мышки с SEO-спамом».

SEO – это постоянное сражение, и мы видим повторяющиеся паттерны спама с обзорами, который то появляется в выдаче, то исчезает из нее, поскольку поисковые системы и SEO-инженеры поочередно меняют свои параметры. — говорится в отчете.

Представитель Google сообщил Mashable, что исследование «не отражает общее качество и полезность поиска». Они подчеркнули, что исследование фокусируется только на узком наборе запросов, а именно на поиске товаров.