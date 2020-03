Основатель Alibaba Джек Ма завел аккаунт в Twitter

Основатель китайского гиганта онлайновой торговли Alibaba Джек Ма, приезжавший в Украину в конце прошлого года, завел аккаунт в соцсети Twitter.

В своем первом твите Джек Ма отрапортовал об отправке первой партии масок (1 млн) и наборов тестов (500 тыс.) для выявления коронавируса из Шанхая в США.

The first shipment of masks and coronavirus test kits to the US is taking off from Shanghai. All the best to our friends in America. 🙏 pic.twitter.com/LTn26gvlOl

— Jack Ma (@JackMa) March 16, 2020