Основатель Alibaba Джек Ма завел аккаунт в Twitter
Основатель китайского гиганта онлайновой торговли Alibaba Джек Ма, приезжавший в Украину в конце прошлого года, завел аккаунт в соцсети Twitter.
В своем первом твите Джек Ма отрапортовал об отправке первой партии масок (1 млн) и наборов тестов (500 тыс.) для выявления коронавируса из Шанхая в США.
The first shipment of masks and coronavirus test kits to the US is taking off from Shanghai. All the best to our friends in America. 🙏 pic.twitter.com/LTn26gvlOl
— Jack Ma (@JackMa) March 16, 2020
В числе других Джек Ма поблагодарил (и поприветствовал в семье твиттеровцев) основатель Twitter Джек Дорси.
Thank you, Jack (and welcome to Twitter) https://t.co/TsU5VQkCy3
— jack 🌍🌏🌎 (@jack) March 16, 2020
На момент написания этой заметки у Джека Ма насчитывается более 42 тыс. фолловеров. Сам он пока не подписался ни на один аккаунт.
Остается добавить, что 10 сентября 2019 года, в день своего 55-летия, Джек Ма ушел в отставку, о чем он публично объявил за год до этого. На посту председателя его сменил гендиректор компании Дэниел Чжан.
- Джек Ма — бывший учитель английского языка без технического образования. Он основал компанию Alibaba в 1999 году.
-
- Сейчас Alibaba — это крупнейшая китайская компания с рыночной капитализацией 520,45 миллиардов долларов. В числе прочего она владеет торговой площадкой AliExpress.
-
- Forbes оценивает состояние Джека Ма в $40,5 млрд — он богатейший человек в Китае.