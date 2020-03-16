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Основатель Alibaba Джек Ма завел аккаунт в Twitter

Основатель Alibaba Джек Ма завел аккаунт в Twitter

Основатель Alibaba Джек Ма завел аккаунт в Twitter


Основатель китайского гиганта онлайновой торговли Alibaba Джек Ма, приезжавший в Украину в конце прошлого года, завел аккаунт в соцсети Twitter.

В своем первом твите Джек Ма отрапортовал об отправке первой партии масок (1 млн) и наборов тестов (500 тыс.) для выявления коронавируса из Шанхая в США.

В числе других Джек Ма поблагодарил (и поприветствовал в семье твиттеровцев) основатель Twitter Джек Дорси.

На момент написания этой заметки у Джека Ма насчитывается более 42 тыс. фолловеров. Сам он пока не подписался ни на один аккаунт.

Остается добавить, что 10 сентября 2019 года, в день своего 55-летия, Джек Ма ушел в отставку, о чем он публично объявил за год до этого. На посту председателя его сменил гендиректор компании Дэниел Чжан.

 

  • Джек Ма — бывший учитель английского языка без технического образования. Он основал компанию Alibaba в 1999 году.
  • Сейчас Alibaba — это крупнейшая китайская компания с рыночной капитализацией 520,45 миллиардов долларов. В числе прочего она владеет торговой площадкой AliExpress.
  • Forbes оценивает состояние Джека Ма в $40,5 млрд — он богатейший человек в Китае.
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