Основатель Alibaba Джек Ма завел аккаунт в Twitter

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Основатель китайского гиганта онлайновой торговли Alibaba Джек Ма, приезжавший в Украину в конце прошлого года, завел аккаунт в соцсети Twitter.

В своем первом твите Джек Ма отрапортовал об отправке первой партии масок (1 млн) и наборов тестов (500 тыс.) для выявления коронавируса из Шанхая в США.

The first shipment of masks and coronavirus test kits to the US is taking off from Shanghai. All the best to our friends in America. 🙏 pic.twitter.com/LTn26gvlOl — Jack Ma (@JackMa) March 16, 2020

В числе других Джек Ма поблагодарил (и поприветствовал в семье твиттеровцев) основатель Twitter Джек Дорси.

Thank you, Jack (and welcome to Twitter) https://t.co/TsU5VQkCy3 — jack 🌍🌏🌎 (@jack) March 16, 2020

На момент написания этой заметки у Джека Ма насчитывается более 42 тыс. фолловеров. Сам он пока не подписался ни на один аккаунт.

Остается добавить, что 10 сентября 2019 года, в день своего 55-летия, Джек Ма ушел в отставку, о чем он публично объявил за год до этого. На посту председателя его сменил гендиректор компании Дэниел Чжан.