Предполагаемое фото Samsung Galaxy S10 демонстрирует смартфон с дисплеем на всю лицевую панель

Мы неоднократно слышали о том, что юбилейный смартфон Samsung Galaxy S10 получит экран, занимающий всю площадь лицевой панели. Даже была одна размытая фотография, демонстрирующая прототип без рамок по бокам и в нижней части экрана. Теперь же известный инсайдер под ником @UniverseIce опубликовал фото, демонстрирующее, по словам автора, как может выглядеть смартфон Galaxy S10. Отметим, что упомянутое инсайдером название Beyond – кодовое обозначение будущего флагмана Samsung.

Устройство на фото, как видим, полностью лишено рамок по всему периметру экрана. Ни выреза для динамика, ни фронтальной камеры, ни каких-либо других датчиков – ничего этого здесь не видно.

Как и в случае с большинством подобных утечек, существует высокая вероятность того, что это фото – подделка. А если учесть то, что до анонса Galaxy S10 еще больше полугода, то в его подлинность верится еще меньше. Впрочем, огромное количество утечек из разных источников, указывающих на подобный дизайн, не позволяют полностью отбросить возможность такого дизайна.

Источник: @UniverseIce