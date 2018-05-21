Опубликована фотография, на которой, предположительно, запечатлен смартфон Samsung Galaxy S10

Мы уже слышали немало слухов о смартфоне Samsung Galaxy S10, которого, если верить последним данным, представят на CES 2019 в январе. Теперь же в сети опубликовали фото, на котором, предположительно, запечатлен прототип будущего флагманского смартфона Samsung Galaxy S10.

Да, качество снимка, мягко говоря, не очень, но даже по нему видно заметное изменение в дизайне. А именно – показанное на фото устройство (допустим, что это действительно прототип Galaxy S10) лишено рамок по трем сторонам экрана – по бокам и снизу.

К сожалению, фото обрезано, так что увидеть рамку в верхней части невозможно. Впрочем, мы уже видели несколько способов достижения подобного поистине безрамочного дизайна. К тому же, в следующем месяце должен выйти Lenovo Z5, у которого как раз должен быть такой дизайн с рамкой одинаковой ширины по всем четырем сторонам экрана.

Учитывая, что Samsung Galaxy S10 будет «юбилейной», десятой моделью линейки подобного рода изменения в дизайне кажутся вполне вероятными. Но вот получит ли Galaxy S10 «челку», как в недавнем запатентованном варианте дизайна смартфона, пока неясно.

Источник: gizchina