Представлен Vivo V60: тройная Zeiss камера, батарея 6500 мА-ч в тончайшем корпусе и цена от $425

Вадим Карпусь

Vivo представила новый смартфон V60. Это модель среднего класса с акцентом на мобильную фотографию и длительную автономность. Эта новинка пришла на смену модели Vivo V50, который дебютировал в феврале этого года, и получила ряд обновлений.

Характеристики Vivo V60

Смартфон Vivo V60 получил 6,77-дюймовый AMOLED Quad-Curved экран с разрешением Full HD+ 2392х1080 пикселей. Панель поддерживает частоту обновления 120 Гц, HDR10+, типичную максимальную яркость 1500 нит и пиковую яркость 5000 нит. В дисплей интегрирован сканер отпечатков пальцев.

Устройство оснащено процессором Snapdragon 7 Gen 4. Его дополняют до 16 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище емкостью до 512 ГБ. Новинка поддерживает две SIM-карты, но слот для карты памяти отсутствует. Для отвода тепла предусмотрена система охлаждения на базе испарительной камеры.

Одна из главных фишек vivo V60 — тройная камера с оптикой ZEISS. Основной модуль имеет 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX766 с оптической стабилизацией изображения. Пользователям также доступен 50-мегапиксельный (Sony IMX882) телефото модуль с OIS и 3-кратным оптическим зумом. Это тот же сенсор, что и во флагманском камерафоне Vivo X200. Еще здесь есть 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль. Фронтальная камера имеет 50-мегапиксельный сенсор, оптику Zeiss и автофокус.

Vivo V60 содержит батарею емкостью на 6500 мА-ч. По словам vivo, это самый тонкий смартфон с такой большой батареей: толщина корпуса составляет 7,53 мм, а вес — 192 г (версия Mist Gray). Устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт. Корпус защищен от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69.

Новинка работает под управлением Funtouch OS 15 на базе Android 15. Производитель обещает 4 года обновлений Android и 6 лет патчей безопасности. Аппарат имеет интегрированные ИИ-функции, включая Google Gemini.

Цена

Новый смартфон Vivo V60 поступит в продажу с 19 августа. В зависимости от конфигурации памяти, цена будет составлять:

  • 8/128 ГБ — $425
  • 8/256 ГБ — $445
  • 12/256 ГБ — $470
  • 16/512 ГБ — $525

На выбор пользователей предлагаются цвета Mist Gray, Moonlit Blue, Auspicious Gold.

Источник: gsmarena

