Есть ли предел росту цен на флагманские смартфоны?





В прошлом году Bloomberg сделал весьма занятный график (ниже), демонстрирующий как дорожали флагманские смартфоны Samsung, Huawei, Google и Apple с 2011 года. Все были шокированы, когда в 2017 году Apple подняла цену на iPhone выше психологической отметки в $1000. Вчера Samsung представила новые флагманские смартфоны Galaxy S20, американские цены на которые начинаются от $1000. Похоже, что теперь это новая минимальная цена за флагман именитого бренда. Более того, все указывает на то, что это далеко не конец и цены продолжат расти.

В США цены на базовую модель Galaxy S20 начинаются от $1000, тогда как топовая Galaxy S20 Ultra стоит $1399 или $1599 в зависимости от версии. При такой цене Galaxy S20 Ultra с огромным 6,9-дюймовым экраном попадает в один ценовой диапазон со складными смартфонами, основная претензия к которым была как раз в слишком высокой цене. Новая раскладушка Samsung Galaxy Z Flip с гибким экраном начнет продаваться с 14 февраля по цене $1380, а Motorola Razr — $1499. Причем последняя с большой вероятностью будет в дефиците. Да, первый складной смартфон с гибким экраном Samsung Galaxy Fold стоил еще дороже — $1980. Можно еще вспомнить Huawei Mate X за $2400, который так и не вышел за пределы Китая, где, по заверениям производителя, пользовался нешуточным спросом.

В Украине Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra начнут продаваться с 12 марта по цене от 26 999 грн до 37 999 грн.

С учетом того, что новые смартфоны, особенно флагманские, покупают все реже, а стоимость комплектующий неуклонно растет, тенденция к подорожанию не должна вызывать удивления. Тем не менее, интересно, есть ли предел?

Завтра в Китае состоится презентация Xiaomi Mi 10, который, судя по последним утечкам, неприятно удивит своей ценой. С другой стороны, флагманы Huawei P40 должны оказаться заметно дешевле своих предшественников.