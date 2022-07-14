Премьер-министр призвал покинувший российский рынок корейский бизнес перенести свои производства в Украину

Республика Корея, являясь одним из региональных лидеров, может играть более заметную роль в усилиях мирового сообщества по помощи Украине. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем видеообращении к участникам конференции «Азиатское лидерство», состоявшейся в Сеуле 13 июля.

«Мы можем остановить эту войну, если все вместе усилим давление на агрессора. Лучший инструмент давления – это санкции. Нужно полное эмбарго на торговлю с россией, закрытие портов для российских судов, полный выход международных компаний с российского рынка», — подчеркнул глава правительства.

Премьер-министр подчеркнул, что бизнес с россией становится токсичным, а деньги корейских корпораций, которые работают в россии и уплачивают там налоги, так или иначе идут на финансирование войны.

«Москва уже была вынуждена по меньшей мере вдвое увеличить расходы на свою армию, поэтому необходимо перерезать денежный поток, который агрессор получает от торговли и налогов иностранных компаний. Это задача для всех демократических стран мира и мы надеемся, что Республика Корея поддержит такую ​​позицию», — отметил Денис Шмыгаль.

Глава Правительства отметил, что санкционная политика в отношении россии привела к выходу части корейских компаний с российского рынка. Он пригласил корейских гигантов перенести свое производство в Украину.

«Украина победит в этой войне. И уже сейчас мы готовим программу послевоенного восстановления нашей страны. В свое время Республике Корея удалось возродиться из пепла войны, в том числе благодаря международной помощи. Нас вдохновляет ваш опыт быстрого рывка вперед и то, что в мире стали называть впоследствии рецептом успеха азиатских тигров», — отметил Денис Шмигаль.

Как отметил Премьер-министр, послевоенное восстановление нашего государства уже сейчас оценивается в 750 млрд долларов. Это сотни проектов в сфере инфраструктуры, строительства, трансформации промышленности, здравоохранения, развития высоких технологий, электронного управления.

«Приглашаем корейский бизнес, известный по всему миру, приобщиться к восстановлению Украины и стать важной составляющей нашего будущего» призвал Денис Шмыгаль.

В рамках конференции «Азиатское лидерство» к присутствующим также обратился президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: Кабинет Министров Украины