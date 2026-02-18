tradfi
DLSS 4.5 разгромила FSR и нативный рендеринг в "слепом" тесте на 6 играх

Вадим Карпусь

В слепом тесте, который провело немецкое издание ComputerBase, технология масштабирования NVIDIA DLSS 4.5 опередила рендеринг в нативном разрешении и решение AMD FSR. Участие в голосовании приняли более тысячи участников сообщества.


Формат тестирования был максимально простым и в то же время эффективным. В ряде игр пользователям показывали изображение в трех режимах — нативное разрешение, DLSS 4.5 и FSR (версия 4) — и просили выбрать вариант с лучшим качеством картинки. Тест проводили в 4K. Для нативного режима применили TAA, который часто дает размытие, но во многих играх остается единственным доступным методом сглаживания. Для DLSS 4.5 и FSR использовали пресет Quality. Высший режим DLAA не брали во внимание, поскольку это фактически сглаживание в нативном разрешении, а не апскейлинг с более низкого.

В тесте использовали шесть игр: Anno 117, Arc Raiders, Cyberpunk 2077, Horizon Forbidden West, Satisfactory и The Last of Us Part II.

Результаты оказались показательными. DLSS 4.5 получила 48,2% голосов — это 3249 пользователей, отдавших предпочтение именно этой технологии. Нативное разрешение заняло второе место с 24% (1619 голосов). FSR выбрали 15% участников (1013 человек). Еще 12,8% (866 пользователей) не увидели разницы между тремя вариантами.


Фактически тест отвечает на вопрос, может ли современный апскейлинг выглядеть лучше нативной картинки. В данном случае — да, по крайней мере для почти половины аудитории. В то же время в динамике технологии масштабирования все еще нуждаются в доработке, особенно с учетом алгоритмов генерации кадров, которые уже доходят до 6× режимов. И DLSS 4.5, и FSR 4 имеют собственные преимущества и недостатки, но обе платформы значительно продвинулись вперед по сравнению с тем, что рынок получал еще несколько лет назад.

Источник: wccftech

