Приложение для знаменитостей Google Cameos наконец появилось на Android – более чем через год после дебюта на iOS





В прошлом году компания Google запустила приложение Cameos, позволяющее знаменитостям рассказывать о себе и отвечать на популярные вопросы прямо в результатах поисковой выдачи. Первоначально данная возможность была доступна только тем знаменитостям, которые используют мобильные устройства на конкурирующей платформе iOS. И лишь сейчас, более чем через год после запуска, поисковый гигант выпустил приложение и для собственной платформы Android. Благодаря этому больше знаменитостей смогут рассказывать о себе своим фанатам.

Цель платформы – сблизить звёзд шоубизнеса с их поклонниками, которые задают такие вопросы, как «Сколько фильмов сняли Джеймс Франко и Сет Роген вместе?» или спрашивают Крисси Тейджен, какой лучший совет она когда-либо получала.

Приложение Google Cameos предназначено для людей, представляющих собой общественный интерес. Если кто-то считает себя достаточно популярным, чтобы приобщиться к когорте знаменитостей, подать заявку на участие в платформе можно прямо через приложение. Для этого достаточно просто указать имя. Заявки могут подавать как сами знаменитости, так и их представители.

Обновление может привлечь новых знаменитостей и приблизить фанатов к своим кумирам в сфере кино или социальных медиа. Эта функция в настоящее время используется такими людьми, как Приянка Чопра, Джеймс Франко и Сет Макфарлейн. Но пока что Google не спешит делиться информацией о сроках более широкого развёртывания сервиса.

Источник: gsmarena