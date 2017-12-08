СМИ: YouTube запустит новый стриминговый музыкальный сервис в марте 2018 года

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По данным Bloomberg, в марте следующего года в рамках YouTube будет запущен новый стриминговый музыкальный сервис под названием Remix.

Это подтверждает циркулировавшие ранее слухи о том, что компания Google намерена объединить сервисы подписки YouTube Red и Google Play Music. Новый продукт будет одновременно предлагать и видео, и музыку, что позволит упростить немного запутанную структуру стриминговых сервисов компании, которые появлялись и презапускались в последние годы, например, Google Play Music, YouTube Music Key, YouTube Red.

Сообщается, что запуск сервиса зависит от заключения соглашений с двумя крупнейшими издателями музыки: Sony Music Entertainment и Universal Music Group. С третьим крупнейшим лейблом Warner Music Group уже удалось заключить сделку на новых более выгодных условиях. Музыкальная индустрия годами критиковала YouTube за малые выплаты правообладателям, хотя музыкальные клипы являются одними из самых популярных роликов на платформе. Также критике подвергались недостаточные усилия видеохостинга в сфере борьбы с нарушением авторских прав. Эти претензии являлись загвоздкой на пути объединения сервисов и запуска более конкурентоспособного решения.

Источник: The Verge