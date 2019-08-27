«ПриватБанк» назвал топ-5 категорий в безналичных расчетах украинцев. Конечно же, это еда! А еще — кафе, рестораны и мебель

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Сегодня мы уже делились с вами свежей статистикой НБУ по расчетам банковскими картами в I полугодии. В продолжение этой темы, государственный банк «ПриватБанк» опубликовал свой июльский отчет с разбивкой расходов по отдельным категориям. То есть, статистика «ПриватБанка» проливает свет на структуру безналичных платежей. Забегая наперед, как и прежде, еда занимает львиную часть безналичных расчетов.

В июле в сети торговых терминалов «ПриватБанка» украинцы потратили с банковских карт более 20,8 млрд грн. Почти половина из этой суммы (9,5 млрд грн, или 46%) пришлась на продукты питания. Вторая самая расходная категория — кафе, рестораны и другие места общественного питания (2,1 млрд грн). Почти 10%, или 2 млрд грн, в июле украинцы потратили на мебель и товары для дома, а более 1,5 млрд грн – на одежду и обувь.

В топ-5 трат с карт украинцев также входят расходы на аптеки и медицину – 1,45 млрд грн.

Чтобы понять, насколько представительными являются данные «ПриватБанка», достаточно напомнить, что на сегодняшний день сеть POS-терминалов банка насчитывает 200 тысяч устройств.

Отдельно в «ПриватБанке» отмечают, что ежемесячно клиенты осуществляют в POS-терминалах сети банка более 100 миллионов операций.

Источник: «ПриватБанк»