НБУ: Треть безналичных платежей в платежных терминалах Украины осуществляется бесконтактно, с помощью банковских карт и NFC-устройств





Национальный банк Украины опубликовал данные по рынку платежных карт по итогам первого полугодия 2019 года. Общее количество операций (безналичных и получения наличных) с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, по итогам первого полугодия 2019 составила 2352 млн шт., а их объем — 1667 млрд грн. Эти показатели выросли на 28% каждый по сравнению с первым полугодием 2018 года.

В то же время количество безналичных операций составило 1918,1 млн шт., а их объем — 823,2 млрд грн. Таким образом, на сегодняшний день безналичными являются восемь из десяти операций с платежными картами. Доля безналичных расчетов с начала этого года выросла на 4,3% и составила 49,4% (в первом и втором кварталах 2019 — 49,6% и 49,2% соответственно).

Распределение безналичных операций с использованием платежных карт по итогам первого полугодия 2019 свидетельствует, что наибольшее количество операций приходится на расчеты в торговых сетях — 51%. По объемам безналичных операций доминируют переводы с карты на карту — 40,5%. Общее количество платежных карт в Украине по состоянию на 1 июля 2019 составляла 63,2 млн шт. (более 60% из них — это активные платежные карточки), что на 6% больше, если сравнивать с началом 2019 года.

Сохраняется тренд по распространению бесконтактных платежей, в частности с помощью смартфонов и других NFC-устройств. Так, безналичные операции с помощью бесконтактных и токенизированных карточек суммарно составляют почти треть от общего количества и объема безналичных операций с использованием платежных терминалов (30% и 29% соответственно).

При этом, продолжает расти и количество таких карточек — с начала этого года количество бесконтактных платежных карт увеличилось более чем на треть (на 36%) — до 5,3 млн шт., токенизированные платежные карточки выросли почти на четверть (на 24%) — до 1,4 млн шт. Таким образом, каждая седьмая платежная карта в Украине является бесконтактной.

Популярность бесконтактных операций положительно влияет на расширение бесконтактной платежной инфраструктуры. С начала 2019 года сеть бесконтактных торговых платежных терминалов выросла на 18,7% — до 262,8 тыс. ед. На сегодня уже 86% торговых POS-терминалов в Украине обеспечивают возможность осуществления бесконтактной оплаты (по состоянию на 1 января 2019 года — 79,4%).

Соотношение общего количества платежных терминалов (контактных и бесконтактных) к численности постоянного населения Украины по состоянию на 1 июля 2019 года составило почти 8 тыс. шт. на 1 млн населения. В то же время региональное распределение терминальной сети на территории Украины остается неравномерным. По количеству платежных карточек и платежных устройств для их обслуживания доминируют Киев, Днепропетровская и Харьковская области. Наименьшее количество платежных устройств наблюдается на западе страны и в Луганской и Донецкой областях.

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Источник: НБУ