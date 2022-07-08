«ПриватБанк» предупредил об очередной мошеннической схеме — на этот раз с выплатами помощи от международных организаций (ООН, ЕС и даже НАТО)

«ПриватБанк» предупредил украинцев о новой (старой) мошеннической схеме массового выманивания персональных данных — под предлогом денежной помощи от международных организаций мошенники подсовывают фейковые онлайн-формы и сайты, чтобы выманить банковские данные. Да, снова пресловутый фишинг, который до сих пор остается самой популярной схемой обмана в интернете.

Неделю назад «ПриватБанк» начал выплаты денежной помощи от международных организаций несовершеннолетним и подросткам, а мошенники, конечно, уже тут как тут. В «ПриватБанке» призывают пользователей к бдительности и обращают внимание, что в Telegram-каналах мошенниками активно распространяется информация о якобы выплатах для украинцев от всех: ООН, ЕС, «ПриватБанка», «Дия» и даже НАТО. Мошенники предлагают клиентам перейти по ссылке на фишинговый сайт и пройти опрос (заполнить персональные данные и данные банковских карт) для получения помощи. Граждане, указывая конфиденциальные данные на таких сайтах, автоматически передают их мошенникам, а те присваивают их деньги.

Никаких каналов и ботов для выплат в телеграмме или других мессенджерах ПриватБанк не создавал. Кроме того, для выплат банк не требует конфиденциальных данных, включая номера карт, PIN-коды и пароли.

«Никогда не переходите по таким ссылкам, иначе потеряете свои деньги», — предостерегают в «ПриватБанке»

Чтобы не попасть на удочку мошенников, достаточно помнить о базовых правилах кибергигиены — устанавливать приложения только из официальных источников, не переходить по ссылкам и ни в коем случае не вводить личные данные или данные платежных карт на сомнительных и поддельных сайтах без SSL-сертификата (это легко можно проверить по наличию значка замка возле URL-адреса).

Доверять нужно только официальным источникам информации, но если есть хоть малейшее сомнение, то дополнительная проверка лишней не будет никогда. Все официальные выплаты от международных организаций, осуществляемые через «ПриватБанк», указаны на этой странице.

Ну и стоит помнить, что война – войной, а мошенники не дремлют никогда. Только на прошлой неделе в Киеве разоблачили масштабную схему с фейковым оформлением соцвыплат с ЕС — ее организаторы присвоили 100 миллионов гривен с банковских счетов граждан Украины.