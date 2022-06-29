Шахраї вкрали 100 млн грн в українців під виглядом оформлення соцвиплат з ЄС

Війна — війною, а шахраї не дрімають. Навпаки останнім часом різних випадків шахрайства стало більше. Ось, наприклад, нещодавно у Києві викрили масштабну схему з фейковим оформленням соцвиплат з ЄС — її організатори привласнили 100 мільйонів гривень із банківських рахунків громадян України, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

У матеріалах слідства зазначено, що учасники злочинної групи у період дії воєнного стану створили ряд фейкових (фішингових) вебресурс, які за своїм зовнішнім оформленням імітували офіційні урядові сайти України та Європейського Союзу. Через вказані інтернет-сайти громадянам України, які постраждали внаслідок військових дій на території України, пропонувалося отримати грошову допомогу від країн-членів ЄС.

В момент псевдоавторизації, необхідної для отримання виплат, відвідувачі сайтів заповнювали поле із реквізитами своїх банківських карток для нібито оплати комісії за транзакцію при нарахуванні грошової допомоги. Таким чином, вони самі того не підозрюючи, передавали свої платіжні дані зловмисникам, які надалі списували з їхніх банківських карток грошові кошти та розподіляли між собою.

Під час розслідування злочину правоохоронці встановили близько 5 тисяч потерпілих громадян України, яким завдано збитки на загальну суму близько 100 млн гривень. За місцями проживання дев’ятьох осіб, причетних до шахрайської схеми, проведено обшуки, у ході яких вилучено комп’ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони та грошові кошти.

Зловмисники використовували низку вебсайтів, перелік яких розміщено на офіційному сайті Київської міської прокуратури (ось посилання на перелік). Наразі всі фішингові сайти, які використовували ділки, заблоковано.

За фактом злочину відкрито правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) та ч. 5 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу. Санкція першої статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, а другої — від 10 до 15 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

З фігурантами провадження тривають слідчі дії з метою викриття всіх учасників злочинної схеми, а також вживаються заходи для арешту коштів на банківських рахунках встановлених фігурантів.