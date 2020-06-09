«ПриватБанк» запустил услугу «Наличные на кассе» – выдачу денег с карт через кассы торговых точек





«ПриватБанк» запустил возможность снятия наличных с карты не только через банкоматы и кассы в отделениях банка, но и на кассах торговых точек. Данный сервис получил название «Наличные на кассе». Эта услуга стала возможной благодаря недавним нормативным изменениям НБУ.

Чтобы воспользоваться услугой снятия наличных через кассу (с помощью терминала) торговой точки, нужно предварительно совершить покупку товара или услуги и совершить оплату картой Visa или Mastercard. Также нужно уведомить кассира о желании снять наличные с карты. Как отмечают в банке, за один раз владелец карты может снять наличными через кассу до 500 грн, независимо от суммы покупки.

Отмечается, что снять наличные можно с детебовых карт, выпущенных «ПриватБанком» (пенсионная, зарплатная, студенческая, Карта для выплат), или с карт других банков при условии наличия соответствующего разрешения от такого банка. Комиссия за пользование услугой «Наличные на кассе» отсутствует. Но в соответствии с тарифами карты, возможна комиссия за снятие наличных, она будет точно такой же, как и при снятии денег в банкомате. Минимальная сумма снятия не ограничена.

На текущий момент воспользоваться услугой «Наличные на кассе» можно на автозаправках WOG и в кассах более 60 тыс. торговых точек. В дальнейшем перечень торговых точек, поддерживающих эту услугу, будет увеличиваться.

Источник: «ПриватБанк»