НБУ разрешит снимать наличные на кассах магазинов и ресторанов





В начале года Национальный банк Украины (НБУ) дал старт готовящейся с 2016 года реформе валютного законодательства, в один день отменив более 20 валютных ограничений и, в числе прочего, вернув украинцам возможность покупать валюту онлайн. С тех пор регулятор в рамках нового курса на либерализацию систематически отменяет разного рода ограничения и меняет рынок к лучшему — только в начале месяца физлицам разрешили покупать валюту в неограниченном объеме. Следующим же шагом НБУ может стать инициатива, призванная обеспечить украинцам возможность снятия наличных на кассах в магазинах и ресторанах. Соответствующее постановление сейчас проходит стадию общественного обсуждения, передает пресс-служба регулятора.

В НБУ подчеркивают, что изменения будут способствовать детенизации экономики, росту безналичных операций в общей структуре расчетов и росту финансовой инклюзии граждан в целом.

Проект соответствующего постановления, а также оценка влияния и сравнительная таблица — все есть на сайте НБУ. Желающие могут внести свои предложения к проекту постановления Нацбанка до 15 декабря, когда должна быть утверждена финальная версия документа.

Остается добавить, что еще в начале года схожий сервис запустил государственный «ПриватБанк», но в нынешнем виде из-за множества ограничений его едва ли можно назвать удобным. Предположительно, инициатива НБУ подстегнет развитие подобных сервисов, сделав услугу широко распространенной и широко доступной.

Источник: НБУ