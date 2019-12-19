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Проблем больше нет. Магазин Google Play Store перестал скрывать новые приложения

Проблем больше нет. Магазин Google Play Store перестал скрывать новые приложения

Проблем больше нет. Магазин Google Play Store перестал скрывать новые приложения


В конце прошлого месяца разработчики начали массово жаловаться на явные проблемы в работе функции встроенного поиска магазина приложений Google Play Store. Весьма интересная ошибка приводила к тому, что абсолютно все новые приложения попросту не отображались в результатах поиска даже при указывании в запросе точного названия конкретного приложения. Но стоило только заменить пробелы между словами в названии на _, как приложение сразу находилось.

В числе первых на весьма забавный баг обратило внимание издание, разработчики вполне логично предположили, что во встроенном поиске Google Play Store что-то сломалось. На тот момент было неясно, являлась ли эта ситуация результатом чьих-то намеренных действий, либо же ошибка в функции поиска или индексации возникла случайно.

Судя по последним сообщениям на форуме by XDADevelopers, встроенный поиск снова заработал как следует и Google Play Store больше не скрывает новые приложения. Кроме того, сегодня Google официально подтвердила, что проблема действительно имела место и была устранена. Увы, в чем конкретно она заключалась, не уточняется. В августе Play Store подвергся в редизайну. Новый интерфейс был разработан в рамках последней версии Material Design с применением максимального количества белого цвета и шрифтом Google Sans. Одновременно разработчики внесли улучшения, чтобы пользователям было проще находить желаемый контент и приложения.

Была ли оговариваемая проблема связана с очередным улучшением функции поиска или же чем-то другим, остается только гадать. Так или иначе, проблема устранена, и разработчики довольны, что магазин больше не скрывает результаты их кропотливой работы от пользователей.

Источник: Neowin

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