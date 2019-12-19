Проблем больше нет. Магазин Google Play Store перестал скрывать новые приложения





В конце прошлого месяца разработчики начали массово жаловаться на явные проблемы в работе функции встроенного поиска магазина приложений Google Play Store. Весьма интересная ошибка приводила к тому, что абсолютно все новые приложения попросту не отображались в результатах поиска даже при указывании в запросе точного названия конкретного приложения. Но стоило только заменить пробелы между словами в названии на _, как приложение сразу находилось.

В числе первых на весьма забавный баг обратило внимание издание, разработчики вполне логично предположили, что во встроенном поиске Google Play Store что-то сломалось. На тот момент было неясно, являлась ли эта ситуация результатом чьих-то намеренных действий, либо же ошибка в функции поиска или индексации возникла случайно.

Судя по последним сообщениям на форуме by XDADevelopers, встроенный поиск снова заработал как следует и Google Play Store больше не скрывает новые приложения. Кроме того, сегодня Google официально подтвердила, что проблема действительно имела место и была устранена. Увы, в чем конкретно она заключалась, не уточняется. В августе Play Store подвергся в редизайну. Новый интерфейс был разработан в рамках последней версии Material Design с применением максимального количества белого цвета и шрифтом Google Sans. Одновременно разработчики внесли улучшения, чтобы пользователям было проще находить желаемый контент и приложения.

Была ли оговариваемая проблема связана с очередным улучшением функции поиска или же чем-то другим, остается только гадать. Так или иначе, проблема устранена, и разработчики довольны, что магазин больше не скрывает результаты их кропотливой работы от пользователей.

Источник: Neowin