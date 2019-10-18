Проблемы с обновлениями Windows 10 продолжаются. Пользователи жалуются на «синий экран смерти», некорректную отрисовку изображения и прочие невзгоды





Сообщения о проблемах, ошибках и сбоях в свежих обновлениях Windows 10 продолжают накапливаться в сети.

Напомним, буквально на прошлой неделе мы писали, что установка обновлений Windows 10 в последнее время приносит все больше проблем. Мало того, что Microsoft не исправляет старые ошибки, так она еще умудряется ломать то, что раньше работало без проблем. На днях Microsoft выпустила очередное накопительное обновление с номером KB4517389, предназначенное для Windows 10 May 2019 Update (версия 1903). Это обновление, как большинство уже догадалось, принесло пользователям новую подборку проблем.

В частности, вдобавок к неработающему меню «Пуск» сломался браузер Microsoft Edge. Кроме того, некоторые пользователи жалуются на внезапно вылетающий «синий экран смерти» (сообщение характерного синего цвета, возникающее в случае возникновения критической системной ошибки в операционных системах Microsoft Windows). Что интересно, «синий экран смерти» возникает только на мобильных ПК, тогда как настольные ПК проблема не затронула, или владельцы систем еще не успели отписаться. Справедливости ради, вовсе не обязательно, что именно Windows 10 KB4517389 вызывает BSOD. Неудобства, связанные со случайным образом возникающими BSOD испытал и автор данной новости, причем после установки более ранних обновлений.

Также обновление принесло проблемы с отображением видеосигнала: базовые функции, такие как меню «Пуск» или системный поиск, а также браузер Google Chrome отрисовываются некорректно. Подобного рода проблемам подвержены ПК с драйверами Intel DCH Display Driver версии 26.20.100.7157.

Обновление до более новой версии графического может решить проблему. Также можно попытаться вернуться к любой предыдущей версии драйвера, чтобы избежать вышеупомянутых проблем.

Ни одна из вышеупомянутых проблем пока не была признана Microsoft, так что ждать официальных исправлений в ближайшее время не стоит. Судя по всему, Microsoft слишком занята подготовкой следующего крупного обновления Windows 10 November 2019 Update (версия 1909), ранее известное под кодовым названием 19H2. Неделю назад оно вышло для участников программы Insider Preview из раннего круга доступа Release Preview Ring, а для всех остальных должно стать доступно 12 ноября.

Источник: mspoweruser