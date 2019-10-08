И печать не починили, и «Пуск» сломали. Microsoft продолжает выпускать одни проблемные обновления Windows 10 за другими





На недавней презентации первого смартфона Surface с двумя экранами на Android и других интересных новинок глава Microsoft Сатья Наделла заявил, что Windows более не является для Microsoft самым важным направлением. Собственно, неожиданностью это для нас не стало, этот курс компания выбрала в прошлом году, о чем мы писали. Но, кроме шуток, складывается такое впечатление, что Microsoft при реорганизации главным образом «отыгралась» на команде QA-тестировщиков, распустив большую часть из них. Уж слишком много в последнее время проблем и недоработок в обновлениях Windows 10.

26 сентября вышло накопительное обновление под номером KB4517211, призванное исправить приглушенный звук в играх и другие проблемы. Но после его установки многие пользователи столкнулись с проблемами в работе принтеров, особенно с моделями HP. 3 октября Microsoft выпустила новое накопительное обновление под номером KB4524147, которое должно было, в числе прочего, решить проблемы с печатью, созданные предыдущим обновление. Вот только, как большинство уже догадалось, это обновление обернулось для пользователей новой головной болью. Как сообщается, после установки KB4524147 у некоторых пользователей сломалось меню «Пуск». Говоря конкретнее, при каждой попытке открыть «Пуск» выскакивает сообщение о критической ошибке. При этом некоторые жаловались на невозможность установки апдейта, а другие писали, что проблемы с печатью сохранились даже после установки обновления.

На официальном форуме поддержки также есть сообщения о других ошибках, связанных с KB4517211. В частности, пользователи жаловались на проблемы в работе Windows Desktop Search и VMWare Workstation. Таким образом, просто избегать последних накопительных обновлений больше недостаточно, теперь и пару предыдущих могут содержать разного рода неисправленные проблемы.

Самое занимательное то, что на соответствующей страничке обновления KB4524147 на сайте поддержки говорится, что Microsoft говорит, что не знает о каких-либо проблемах с этим обновлением. Да, сегодня, 8 октября, Microsoft планирует выпустить следующее «крупное» обновление Windows 10, содержащее в числе прочего алгоритмы для более эффективного использования вычислительной мощности многоядерных процессоров. Вот только с учетом последних новостей нельзя быть уверенным, что это обновление не доставит никаких новых хлопот.

Источник: Tomshardware