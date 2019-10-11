Windows 10 (1909). Microsoft официально анонсировала следующее крупное обновление November 2019 Update





Сейчас Windows 10 получает крупные обновления раз в полгода: весной и осенью. Актуальная Windows 10 с номером версии 1903 (разработка завершилась в марте) называется Windows 10 May 2019 Update (релиз состоялся в мае). Следующее же крупное обновление Windows 10 с номером версии 1909, известное под кодовым названием 19H2, окажется ноябрьским (Windows 10 November 2019 Update), как и сообщалось накануне. Сегодня Microsoft сделала официальный анонс, одновременно выпустив финальную версию апдейта для участников программы Insider Preview из раннего круга доступа Release Preview Ring.

Ранее Microsoft предупреждала, что не стоит ждать от этого обновления крупных изменений, поскольку в нем команда разработчиков сосредоточилась на повышении производительности и стабильности, а также корпоративных функциях. По-настоящему большие перемены для рядовых пользователей ожидаются в следующем обновлении Windows 10 20H1, которое выйдет в мае 2020 года. Тем не менее, этот вовсе не означает, что ноябрьское обновление Windows 10 November 2019 Update вообще не содержит никаких новшеств.

Во вчерашней и нескольких предыдущих заметках мы упоминали, что 1909 включает новые ИИ-алгоритмы для более эффективного использования вычислительной мощности многоядерных процессоров. При нагрузках, где важна однопоточная производительность, ОС будет автоматически переключаться на более производительные ядра. Эти оптимизации сделали под новое поколение HEDT-процессоров Intel с поддержкой технологии Turbo Boost Max 3.0, а также AMD Ryzen и Ryzen Threadripper. Они должны обеспечить прирост быстродействия до 15%.

Среди других новшеств Windows 10 November 2019 Update — улучшения Поиска в «Проводнике» (теперь может искать и в учетной записи OneDrive), возможность запускать с заблокированного экрана не только Cortana, но и других голосовых помощников, функция добавления новых записей в календарь прямо с панели задач, расширенные возможности управления напоминаниями, и так далее. Полный список изменений есть на официальном сайте Microsoft.

Хорошая новость в том, что установка Windows 10 November 2019 Update будет производиться по аналогии с ежемесячными обновлениями, без нарушения графика пользователей и с предоставлением большего контроля. К тому же, многие пользователи еще не отошли после очень проблемного Windows 10 October 2018, которое Microsoft несколько раз отзывала из-за многочисленных проблем, включая удаление пользовательских данных, и в конечном итоге выпустила только в декабре. Так что для большинства новость о том, что Windows 10 November 2019 Update, несмотря на статус, окажется несущественным обновлением, нацеленным на повышение производительности и стабильности ОС, станет очень радостной новостью, особенно на фоне ряда проблем в последних несущественных апдейтах с исправлениями ошибок.

Источник: Windows