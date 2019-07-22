Игровой смартфон ASUS ROG Phone II получил дисплей с частотой 120 Гц, разогнанную SoC Snapdragon 855 Plus и внешний кулер





Компания ASUS официально анонсировала свой новый высокопроизводительный игровой смартфон ROG Phone II. Устройство позиционируется как на геймерскую аудиторию, так и на требовательных пользователей. Владельцы могут переключиться на почти чистый интерфейс Android (позаимствован у Zenfone 6) или ориентированным на игровое применение ROG UI.

Смартфон ASUS ROG Phone II оснащён 6,59-дюймовым AMOLED дисплеем, который поддерживает частоту обновления изображения 120 Гц и задержки всего 1 мс. Также поддерживаются режимы работы с частотой 60 и 90 Гц. При этом сенсор касания имеет частоту опроса 240 Гц. Благодаря оптимизациям на уровне ядра Android, производитель заявляет, что ему удалось достичь более высокой отзывчивости сенсора по сравнению с iPhone XS Max. Разрешение изображения – 2340х1080 точек (соотношение сторон 19.5:9). Заявлены поддержка HDR (10 бит), охват цветового пространства DCI-P3 (108%) и высокая точность цветопередачи.

Сердцем новинки стала высокопроизводительная система-на-чипе Snapdragon 855 Plus, дополнительно разогнанная в заводских условиях. Частота вычислительных ядер повышена на незначительные 4%, а частота GPU Adreno 640 повышена уже на 15% — до 675 МГц. Это должно обеспечить заметный прирост производительности и без того флагманскому чипу. Чтобы не допустить проседания производительности в результате перегрева процессора, устройство оснащено встроенной системой охлаждения на базе испарительной камеры, а в корпусе имеются вентиляционные отверстия для более эффективного отвода тепла. Кроме того, в комплект поставки включается внешняя система охлаждения второго поколения AeroActive Cooler II. Она работает существенно тише предшественника (24 дБ) и при этом обладает повышенной эффективностью, охлаждая заднюю панель смартфона на 5 градусов Цельсия (против 4 градусов у модели первого поколения). Кроме того, внешний кулер также может выполнять роль подставки. Так что смартфон можно установить на столе на AeroActive Cooler II, а игровым процессом управлять при помощи беспроводного контроллера.

Аппарат получил батарея ёмкостью 6000 мАч. Как отмечает производитель, этого достаточно для 7 часов непрерывной игры в PUBG. Для быстрой подзарядки служат технологии 30W ROG HyperCharge и Quick Charge 4.0. На задней панели разместилась двойная камера. Она включает главный 48-мегапиксельный Quad Bayer модуль и дополнительный 13-мегапиксельрный сенсор со сверхширокоугольным объективом (125°). На лицевой панели имеется 24-мегапиксельная камера для автопортретов.

Игровой смартфон ASUS ROG Phone II получил ряд соответствующих функций. Он имеет собственный лаунчер для игр под названием Armoury Crate, позволяющий устанавливать индивидуальные настройки для каждой игры. А режим Game Genie призван обрабатывать уведомления, поступающие звонки и блокировать изменение яркости дисплея во время игры. Антенна расположена таким образом, чтобы обеспечить низкие задержки и высокую пропускную способность Wi-Fi. По бокам экрана расположены фронтальные стерео динамики с поддержкой DTS: X Ultra, что позволяет имитировать многоканальный звук. При этом в новинке используются более крупные динамики, их громкость увеличена в 2,5 раза по сравнению с первым поколением ROG Phone. Аудиосистема дополнена четырьмя микрофонами и 3,5-миллиметровым звуковым разъёмом. В смартфоне интегрированы два мотора обратной тактильной связи, расположенные в корпусе слева и справа от дисплея, что позволяет реализовать направленный тактильный отклик. Кроме того, были улучшены органы управления AirTriggers. Теперь на них можно полностью положить пальцы и нажимать по мере необходимости, как на физические кнопки. Такие нажатия сопровождаются тактильным откликом. Кроме того, AirTriggers распознают жесты.

В качестве аксессуара может предлагаться геймпад ROG Kunai Gamepad, который в виде двух модулей крепится по бокам смартфона. Также модули можно соединить вместе и использовать как традиционный геймпад. В этой конфигурации можно использовать одну из док-станций (беспроводную док-станцию WiGig, Pro Dock или док-станцию Mobile Desktop) для вывода изображения на телевизор. Kunai Gamepad также используется в сочетании с TwinView Dock II. Он добавляет второй сенсорный экран с частотой обновления 120 Гц и временем отклика 1 мс, охлаждающий вентилятор и аккумулятор на 5000 мАч.

Сроки начала продаж и рекомендованная розничная цена игрового смартфона ASUS ROG Phone II пока не уточняются.

Источник: gsmarena