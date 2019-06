Продажи бюджетных смартфонов с Android Go растут, число установок приложения Google Go превысило 100 млн

Смартфон Galaxy J2 Core

Два года назад компания Google запустила Android Go (или Go Edition) — специальную, облегченную версию операционной системы Android для недорогих смартфонов со слабой аппаратной начинкой. Одновременно Google выпустила оптимизированные lite-версии своих фирменных приложений, включая Maps Go, Google Go, Gmail Go, Assistant Go и другие. Сама Google не публикует официальных данных о продажах смартфонов с Android Go, так что в вопросе оценки успешности инициативы приходится полагаться на статистику Google Play Store.

И вот сейчас счетчик загрузок Google Go в каталоге Google Play перевалил за 100 млн. Рубеж в 10 млн загрузок это приложение прошло в сентябре прошлого года. Само собой, эти 100 млн загрузок не равноценны 100 млн проданных смартфонов с Android Go — оптимизированные приложения Go доступны для всех современных смартфонов с Android, а не только для Android Go. Но примерно оценить ситуацию можно. Не сказать, что результат впечатляет, но и не разочаровывает точно. Очевидно, что за этот год продажи выросли. Наверняка недавно выпущенные смартфоны Samsung Galaxy A2 Core и Xiaomi Redmi Go внесли немалый вклад в рост популярности Android Go.

Источник: androidpolice