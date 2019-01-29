Ультрабюджетный смартфон Xiaomi Redmi Go представлен официально: Snapdragon 425, 1 ГБ ОЗУ, батарея на 3000 мАч и ценник 80 евро

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Компания Xiaomi представила свой первый ультрабюджетный смартфон в рамках программы Android Go. Новинка получила логичное обозначение Redmi Go и ценник на уровне 80 евро.

Смартфон оснащен 5-дюймовым дисплеем с разрешением 1280×720 точек и классическим соотношением сторон 16:9. Пластиковый корпус черного или синего цвета не может похвастать компактными габаритами или минимальными рамками. Впрочем, под экраном нашлось место стандартным для Xiaomi сенсорным кнопкам управления, а материал корпуса наверняка обеспечит более высокую устойчивость к повреждениям по сравнению со «стеклянными» собратьями.

В качестве аппаратной платформы используется не самый быстрый мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 425 с четырьмя ядрами Cortex-A53, работающими на частоте 1,4 ГГц и графикой Adreno 308. Объем оперативной памяти составляет всего 1 ГБ, а вот емкость хранилища данных можно выбирать из вариантов на 8 ГБ или 16 ГБ. Пользователь также сможет установить карту памяти microSD, для чего придется пожертвовать одной из двух SIM-карт (гибридный слот).

Смартфон Redmi Go получил достаточно емкую для своих характеристик батарею на 3000 мАч, так что при бережном использовании ее вполне может хватить на пару дней автономной работы. На фронтальной панели установлена обычная 5 Мп селфи-камера, а на задней — основная 8 Мп камера со вспышкой. Работает модель под управлением Android 8.1 Oreo (Go Edition).

Продажи смартфона Xiaomi Redmi Go стартуют уже в феврале текущего года в Европе и на Филипинах, стартовая стоимость составит €80, что в пересчете на украинскую валюту составит порядка 2500 грн.

Источник: GSMarena