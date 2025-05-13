Проект Stargate по строительству ЦОД для ИИ на $500 млрд, «благословленный» Трампом, затормозил — инвесторы боятся пошлин

В январе 2025 года Дональд Трамп, OpenAI и SoftBank представили Stargate — с «немедленным» финансированием $100 млрд и привлечением $500 млрд. Теперь он под угрозой в значительной степени именно из-за политики Трампа.

Фактически активная работа над проектом по «крупному строительству» центров обработки данных для искусственного интеллекта остановилась, первые $100 млрд до сих пор не найдены. За более чем три месяца SoftBank не удалось разработать алгоритм финансирования проекта и начать детальные переговоры с банками, частными инвесторами и компаниями по управлению активами. Предварительные переговоры с десятками кредиторов начались, но никакие соглашения так и не заключены.

«Агрессивная торговая политика президента Дональда Трампа «укоротила» финансовые прогнозы по искусственному интеллекту. По словам источников, высокие капитальные затраты заторможены из-за опасений кредиторов и инвесторов в долговые инструменты иметь дело с высокорискованными ставками, и опасения относительно того, как возможная глобальная рецессия может подорвать спрос на центры обработки данных», — пишет Bloomberg.

Интересно, что эта история происходит на фоне устойчивого спроса на ИИ и прибыли связанных компаний в прошлом и текущем кварталах. Ситуацию осложняет появление дешевых моделей ИИ, как DeepSeek и их влияние на долгосрочную доходность проектов, связанных с OpenAI. также, по данным TD Cowen, из-за пошлин стоимость строительства ЦОД может вырасти на 5-15%.

Почти сразу, в январе, политический союзник Трампа Илон Маск в своем стиле раскритиковал Stargate в своем стиле. Тогда в одном из твитов он сказал: «SoftBank имеет безопасных средств значительно меньше чем на $10 млрд. У меня есть надежные источники». Кажется, Маск действительно что-то знал.