Проезд в Киеве дорожать не будет пока продолжается война, хотя себестоимость в разы выше – Кличко

Во время интервью, посвященного Дню города, мэр Киева Виталий Кличко заверил, что власти столицы не планируют повышать стоимость проезда в общественном транспорте до окончания войны.

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Вместе с тем Виталий Кличко отметил, что работа коммунального транспорта в Киеве убыточна, поскольку себестоимость проезда в несколько раз выше цены билета. Однако столичные власти дотируют работу общественного транспорта, чтобы избежать подорожания.

«В ближайшее время, пока идет широкомасштабная война в Украине, цена на проезд в общественном транспорте столицы повышаться не будет. Да, транспорт у нас дотационный. Потому что себестоимость проезда в несколько раз выше нынешней стоимости», — сообщил Виталий Кличко.

По словам мэра Киева, столичная власть выделяет значительные средства в поддержку работы общественного транспорта и транспортных предприятий. Кроме выплаты зарплат работникам и закупки горючего, также необходимо проводить ремонтные работы и закупать новый подвижной состав. Несмотря на все эти расходы, повышение стоимости проезда не планируется.

«Но мы понимаем, какая сегодня сложная ситуация и как сложно людям. И потому приняли решение не повышать пока цены на проезд в общественном транспорте столицы», — добавил Кличко.

Мэр Киева также отметил, что столица передает транспорт городам, понесшим потери техники из-за российской агрессии и обстрелов.

«Мы предоставили транспорт, например, Днепру, Херсону. Да, нам самим нужны эти автобусы. Но нужно помогать всем и поддерживать», — отметил Виталий Кличко.

Источник: КГГА