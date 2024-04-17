Работников Google арестовали за офисный протест против сотрудничества с Израилем

Десяток сотрудников Google арестовали в офисах компании из-за их протеста против сотрудничества с правительством Израиля.

Об этом рассказанный Washington Post.

Работники Google во вторник вечером в офисах компании в Нью-Йорке и Саннивейле (штат Калифорния) организовали сидячий протест против сотрудничества корпорации с правительством Израиля.

По словам одного из протестующих, в обоих офисах арестовали девять сотрудников.

Протестующие вошли в офисы около 14:00, пообещав оставаться там, пока Google не расторгнет договор на предоставление израильскому правительству облачных сервисов и центров обработки данных.

На видео, которое попало в распоряжение The Washington Post, видно, как полицейские заходят в офис Google и спокойно говорят протестующим, что их арестуют, если они не уйдут.

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Но работники отказываются, после чего полицейские просят их развернуться и заложить руки за спину.

«Физическое препятствование работе других сотрудников и недопущение их в наши помещения является явным нарушением нашей политики, и мы проведем расследование», — заявил представитель Google Бейли Томсон.

В результате компания отправила протестующих в «административный отпуск» и забрала у них все пропуска. Провоохранителей же задействовали, по словам компании, после отказов покинуть помещение.

Nimbus — контракт 2021 года

Контракт, известный как Nimbus, подписан еще в 2021 году. Но недовольство сильно возросло только за последние 7 месяцев.

Работники уже рассылали коллегам имейлы, электронные письма, протестовали возле офисов компании и блокировали движение на одной из центральных улиц Нью-Йорка.

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В начале марта Google уволил работника, который в знак протеста встал во время выступления топ-менеджера израильского офиса Google.

Работники возмущены, что результаты их работы могут быть использованы в военных целях, ведь по условиям соглашения работники Google и Amazon не могут отказать правительственным структурам в предоставлении определенных услуг.

До этого некоторые сотрудники Amazon на собрании акционеров требовали отчет, шо «использование клиентами продуктов и услуг по наблюдению, компьютерного зрения или облачного хранилища не нарушает международное гуманитарное право».

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