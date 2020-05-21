Произошла утечка исходного кода Xbox и Windows NT 3.5





Оригинальный исходный код игровой консоли Microsoft Xbox попал в сеть вместе с кодом версии Windows NT 3.5. Исходный код Xbox включает ядро ​​для операционной системы первой консоли, модифицированную версию Windows 2000. Утечка Xbox OS произошла в начале этого месяца. Представитель Microsoft заявил, что компания проводит расследование.

Хотя утечка Xbox OS включает в себя некоторые среды сборки, комплект разработчика Xbox, эмуляторы, используемые для тестирования, и внутренние документы, следует понимать, что это ядро ​​и исходный код ранее рассылались частным образом среди энтузиастов. Таки образом, это вряд ли поможет дальнейшим усилиям по эмуляции оригинальных игр для Xbox.

Для Xbox существует ряд эмуляторов, включая CXBX, XQEMU и CXBX Reloaded, и большинство из них усердно пытались эмулировать исходную ОС Xbox и ядро. Microsoft разработала первую Xbox с учётом аппаратных ресурсов x86, но ядро ​​Xbox было основано на специальной и урезанной версии Windows 2000 с поддержкой DirectX 8.

Неофициальные эмуляторы годами пытались воспроизвести это ядро, но пока только около 40 игр имеют ограниченную поддержку эмуляции по сравнению с 900 играми, доступными для оригинальной консоли Xbox. У Microsoft есть собственная запатентованная система эмуляции для игр Xbox и Xbox 360, но в настоящее время она доступна только на консолях Xbox One, но не на ПК с Windows.

Наряду с утечкой кода для Xbox, в интернете также появился исходный код для почти финальной версии Windows NT 3.5. Исходный код включает в себя все необходимые инструменты сборки и должен позволить энтузиастам разбираться в старой операционной системе. Поскольку поддержка Windows NT 3.5 прекратилась в декабре 2001 года, операционная система используется только в небольшом количестве систем по всему миру, поэтому утечка исходного кода не является серьёзной проблемой безопасности.

Источник: The Verge