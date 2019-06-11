Производством Snapdragon 865 для Qualcomm займется Samsung





Южнокорейские СМИ сообщают о том, что компания Samsung получила заказ от Qualcomm на производство однокристальной системы следующего поколения, которая, как ожидается, будет называться Snapdragon 865. Таким образом обе компании снова сотрудничают после годичного перерыва. Как известно, выпуском чипсета Snapdragon 855 в прошлом году занимался тайваньский производитель полупроводниковых изделий TSMC.

Согласно корейскому изданию Theelec, серийное производство мобильной платформы SD865 стартует в конце 2019 года. Чипсет будет производиться по 7-нм технологии с использованием ультрафиолетовой литографии (EUV), что впервые для Qualcomm. Предпоследний чип компании Snapdragon 845, изготовленный южнокорейским техногигантом, использует 10-нм техпроцесс. Успехи TSMC по освоению 7-нм процесса в прошлом году позволили компании заключить контракт с Qualcomm на производство Snapdragon 855. Однако, со слов американского чипмейкера, технологии Samsung на данном этапе оказались более конкурентоспособными, чем TSMC.

Samsung уже начала использовать 7-нм EUV-техпроцесс для флагманского чипсета Exynos, который наверняка найдёт применение в Galaxy Note 10. Что касается Snapdragon 865, то его выпуск ожидается в 2020 году. По слухам, будет две версии чипсета – со встроенным 5G-модемом и без него. Помимо Qualcomm, интерес к 7-нм EUV-техпроцессу Samsung уже проявили и другие компании, включая NVIDIA и IBM.

Источник: Gizmochina