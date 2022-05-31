Прототип Google Pixel 7 появился на eBay за несколько месяцев до выхода — стартовая цена была $450

На торговой площадке eBay появился предполагаемый прототип грядущего смартфона Google Pixel 7. Отметим, его официальная презентация ожидается лишь осенью этого года. Таким образом, уже сейчас появилась возможность взглянуть на новый смартфон за несколько месяцев до запланированного выхода.

Помогаем Поможем собрать средства на тепловизоры для спасателей Николаевской и Харьковской областей

Google показала Pixel 7 и Pixel 7 Pro несколько недель назад на мероприятии Google I/O. Внешний вид прототипа на eBay совпадает с тем, что показала Google. Заметна характерная планка блока камер, а корпус выполнен в чёрном цвете.

Страница Pixel 7 на eBay включает несколько фотографий передней, задней и боковых сторон устройства. Фотография включенного смартфона показывает, что он имеет 128 ГБ встроенной памяти, а скриншот указывает на название модели GVU6C. Судя по фото, продавец, возможно, также получил в свои руки Pixel 7 Pro – в отражении заметна задняя часть смартфона, на который ведётся съёмка, и она похожа панель камеры Pixel 7 Pro.

В процессе общения продавец рассказал, что купил прототип Pixel 7 у оптовика, не зная, что это за аппарат. Лишь позже он понял, что это Pixel 7, когда искал информацию и увидел фотографии, похожие на телефон, который был у него. Он также подтвердил, что у него была модель Pixel 7 Pro, но она уже продана. Позже объявление было закрыто. Предложений по прототипу не поступало, а стартовая цена составляла $450. Google пока не прокомментировала ситуацию.

Источник: The Verge