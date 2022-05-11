Google анонсировала Pixel 6a на процессоре Tensor за $449, а также показала дизайн Pixel 7 и Pixel 7 Pro

В рамках проведения конференции I/O компания Google анонсировала выпуск нескольких новых моделей смартфонов. Одной из новинок стала версия Pixel 6a. Это модель начального уровня в серии Pixel 6, оснащённая флагманским процессором Tensor и сопроцессором Titan M2. Но для удешевления пришлось отказаться от металла и стекла в пользу рамки из переработанного алюминия и пластика.

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Аппарат оснащён 6,1-дюймовым OLED дисплеем с разрешением 2340×1080 точек, частотой обновления 60 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3. Сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем. В устройстве доступно 6 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 128 ГБ флэш-памяти UFS 3.1 и батарея ёмкостью 4306 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Но разъёма для наушников здесь нет.

Основная камера упрощена. Она содержит 12,2-мегапиксельный основной модуль и 12-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль. Поддерживается запись видео в разрешении 4K с частотой до 60 кадров в секунду и различные умные функции, включая Magic Eraser, Real Tone и Face Unblur. В дисплее есть круглое отверстие для 8-мегапиксельной фронтальной камеры. Google обязалась выпускать обновления Android в течение 3 лет и обновления безопасности на протяжении 5 лет. Смартфон Google Pixel 6a поступит в продажу с 21 июля по цене $449.

Также Google анонсировала и смартфоны новой серии – Pixel 7 и Pixel 7 Pro. Фактически, устройства появятся лишь осенью этого года. А сейчас компания показала, как они будут выглядеть. При этом можно отметить обновлённый дизайн задней части с алюминиевой панелью блока камер. Устройства Google Pixel 7 будут поставляться в цветах Obsidian, Snow и Lemongrass, а версия Pixel 7 Pro откажется от цвета Lemongrass в пользу зелёной цветовой гаммы Hazel. Также известно, что смартфоны серии Pixel 7 получат процессор Tensor 2-го поколения и ОС Android 13. Сам чип предложит улучшенные возможности в сферах фото и видео съёмки, безопасности и распознавания речи.

Более подробными сведениями о грядущих новинках компания не стала делиться. Известно лишь, что они появятся «осенью 2022 года» – скорее всего во время октябрьской презентации. Цены также не сообщаются. Можно предположить, что они составят $599 и $899, как и для предыдущей линейки.

Источник: 9to5google 1, 2