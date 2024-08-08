Приложение для военных Армия+ появилось в App Store и Google Play — с защищенными чатами, электронными рапортами и Армия ID

Минобороны официально запустило приложение Армия+, предназначенное исключительно для военных. Его цель — освободить военнослужащих от бумажной работы и предоставить возможность подавать рапорты онлайн.

Сейчас приложение уже можно загрузить в Google Play и App Store — однако залогиниться смогут исключительно военные. Ранее офицер ВСУ и руководитель управления IT в Министерстве обороны Украины Олег Берестовой поделился несколькими скриншотами, на которых можно рассмотреть интерфейс программы:

Во время официального запуска приложения анонсировали такие функции как подача рапортов, военный ID, защищенные чаты для общения военнослужащих, а также учебные онлайн-курсы и программы.

Кроме подачи рапорта в Армия+ также можно отследить его статус:

Отмечается, что электронные рапорты будут иметь такую же юридическую силу, что и бумажные, а сервис Армия ID со временем трансформируется в полноценный электронный военный документ.