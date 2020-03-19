PS5 против Xbox Series X: Основные отличия грядущих игровых консолей





Компания Sony наконец официально анонсировала технические характеристики своей игровой консоли следующего поколения PlayStation 5. При этом обнаружилось, что устройство во многом схоже с конкурирующим решением Microsoft Xbox Series X, но в то же время имеет и заметные отличия.

В обоих случаях используются 8-ядерные созданные по специальному заказу процессоры на базе архитектуры AMD Zen 2, но с разной частотой. Графическая подсистема основана на архитектуре AMD RDNA 2 и тоже создана по индивидуальному заказу. При этом GPU у PlayStation 5 содержит 36 вычислительных блоков и поддерживает частоту до 2,23 Ггц, а производительность заявлена на уровне 10,28 терафлопс. В случае Xbox Series X графическое решение насчитывает 52 вычислительных блока, работает на частоте 1,825 ГГц, а производительность достигает уже 12 терафлопс.

Компания Sony использует переменные частоты для CPU и GPU. И как говорят представители компании, у консоли имеется лимит энергопотребления, обусловленный возможностями системы охлаждения. Таким образом, производительность устройства будет меняться в зависимости от нагрузки игры. Sony надеется, что, предложив разработчикам меньше вычислительных блоков, работающих с переменной (и более высокой) тактовой частотой, компания сможет обеспечить лучшую производительность из PS5. Однако реальность такова, что разработчикам потребуется выполнять больше работы по оптимизации игр для консоли.

Ещё одним заметным отличием является подсистема хранения данных. В обоих случаях используется твердотельный накопитель, созданный по индивидуальному заказу. В случае PlayStation 5 речь идёт о SSD ёмкостью 825 ГБ с максимальной скоростью передачи данных 5,5 ГБ/с. В Xbox Series X предлагается NVME SSD с более высокой ёмкостью 1 ТБ, но более чем вдвое меньшей производительностью – 2,4 ГБ/с. Так что время загрузки может заметно отличаться на консолях, в зависимости от оптимизаций разработчиков. Для PlayStation 5 предусмотрена возможность расширения хранилища при помощи стандартных компьютерных NVMe накопителей, а в случае Xbox Series X предстоит использовать специальные платы расширения ёмкостью до 1 ТБ.

Пока что Sony не рассказала о каких-либо отличительных программных особенностях своей игровой консоли следующего поколения. В то же время Microsoft обещает трассировку лучей и возможность быстрого возобновления игр благодаря поддержке функции Quick Resume.

Также Sony не показала, как будет выглядеть коммерческая версия её игровой консоли следующего поколения, в то время как Microsoft продемонстрировала окончательный дизайн Xbox Series X и раскрыла информацию о размерах устройства.

Что касается цены коммерческой версии игровой консоли, то ни одна компания не назвала её. Что касается консолей нынешнего поколения, то Sony смогла продемонстрировать более высокие объёмы продаж PS4 в том числе благодаря тому, что её цена была на $100 ниже, чем у Xbox One. Но в дальнейшем Microsoft планировала не повторять эту ошибку.

Ещё одним компонентом успеха, конечно же, являются доступные игры и сопутствующая экосистема. У Sony было множество отличных эксклюзивов для PS4, и такая ситуация привела к трудностям у Xbox One. Пока нет подробных сведений о том, какие игры будут доступны при запуске PS5 и Xbox Series X. Microsoft взяла на себя обязательство запустить Halo Infinite вместе с Series X, хотя этот проект также будет доступен на ПК. Вместе с тем, Microsoft может сделать ставку на игровые сервисы и подписку. Компания планирует объединить потоковую передачу игр Xbox Game Pass и xCloud в этом году. Кроме того, Microsoft приобретает студии для создания эксклюзивных игр для Xbox, но ожидается, что при запуске Xbox Series X не будет эксклюзивных игр от первого лица.

Источник: The Verge