Новые подробности о консоли Xbox Series X: двойная материнская плата, 8-ядерный процессор, дополнительный SSD в виде платы расширения





Корпорация Microsoft поделилась очередной порцией информации о своей игровой консоли следующего поколения Xbox Series X. Ранее компания уже рассказывала о некоторых функциях и возможностях, а теперь сосредоточилась на технических характеристиках.

Игровая консоль Xbox Series X напоминает вертикально установленную коробку. Скорее всего, её можно будет разместить и в горизонтальной ориентации. В верхней части корпуса расположен крупный вентилятор, который выдувает нагретый воздух за пределы корпуса. Внутри можно видеть разделённую на две части материнскую плату, систему охлаждения с испарительной камерой и массивным радиатором.

Игровая консоль содержит изготовленную по индивидуальному заказу систему-на-чипе, которая включает 8 вычислительных ядер на базе архитектуры Zen 2 (3,8 ГГц) и GPU с 52 исполнительными блоками на базе архитектуры RDNA 2 (1,825 ГГц). Графическая подсистема обеспечивает производительность на уровне 12 терафлопс. Запаса производительность должно быть достаточно для запуска игр в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду. Также упоминается поддержка разрешения 8K и возможность запуска и на частоте до 120 кадров в секунду, но не уточняется разрешение. Заявлена аппаратная поддержка трассировки лучей DirectX Raytracing. Процессор изготавливается по нормам 7-нанометрового технологического процесса и имеет площадь кристалла 360,45 мм2.

Система включает 16 ГБ памяти GDDR6. При этом часть памяти (6 ГБ) обладает пропускной способностью 336 ГБ/с, а оставшаяся часть (10 ГБ) – 560 ГБ/с. Также сообщается о наличии изготовленного на заказ накопителя NVME SSD ёмкостью 1 ТБ. Дополнительно можно использовать платы расширения ёмкостью до 1 ТБ, позволяющие расширить ёмкость хранилища. Наконец, в случае необходимости можно подключить внешний накопитель через интерфейс USB 3.2. Также сообщается о наличии оптического привода Blu-Ray.

Как ожидается, пользователей порадуют обратная совместимость Xbox Series X с играми, выпущенными для игровых консолей предыдущих поколений. Также ранее мы рассказывали о поддержке функции Quick Resume. Она позволяет быстро возобновлять игры. Но в отличие от подобной функции на Xbox One, консоль следующего поколения позволит возобновлять несколько игр из приостановленного состояния, в том числе и после перезагрузки системы.

Начало продаж игровой консоли Microsoft Xbox Series X запланировано на конец 2020 года.

Источник: xbox 1, 2