Sony раскрыла подробные характеристики PlayStation 5 – пиковая производительность 10,28 терафлопс против 12 терафлопс у Xbox Series X





После месяцев различных утечек компания Sony провела онлайн-анонс своей грядущей игровой консоли PlayStation 5.

Консоль следующего поколения получила изготовленный по индивидуальному заказу 8-ядерный процессор на базе архитектуры AMD Zen 2 с частотой до 3,5 ГГц, который содержит GPU с 32 вычислительными блоками (до 2,23 ГГц) на базе архитектуры AMD RDNA 2. Производительность графической подсистемы заявлена на уровне 10,28 терафлопс. Она оказалась ниже по сравнению с конкурентом в лице Xbox Series X (12 терафлопс) и ниже, чем обещали утечки (около 11 терафлопс). Система также включает 16 ГБ оперативной памяти GDDR6 и изготовленный на заказ твердотельный накопитель ёмкостью 825 ГБ.

Как отмечает Sony, переход на SSD позволит заметно повысить скорость работы игровой консоли – сократится время загрузки игр и уровней. Например, загрузка уровня на PS5 занимает менее секунды, в то время как модели PS4 с жёстким диском для той же задачи требуется около 8 секунд. В целом, накопитель способен загружать около 5 ГБ данных в секунду.

Как и в случае Xbox Series X, для расширения хранилища игровая консоль PlayStation 5 поддерживает возможность установки дополнительного NVMe SSD через специальный слот и подключения внешних накопителей через порт USB. Устройство получило оптический привод 4K Blu-ray.

Компания также заявляет, что производительности новой консоли будет достаточно для запуска игр в разрешении 4K с частотой до 120 кадров в секунду, а также в разрешении 8K. Также отмечается, что новая память позволит отказаться от экранов загрузки, а обновления будут устанавливаться заметно быстрее. Работа оперативной памяти оптимизирована, и теперь она будет использоваться более активно. Дополнительно сообщается об обратной совместимости с играми для PS4.

Продажи игровой консоли Sony PlayStation 5 стартуют ближе к концу года – накануне периода предпраздничных распродаж. Цена устройства пока не сообщается. Компания также не показала, как будет выглядеть коммерческий образец.

Источник: The Verge, Engadget