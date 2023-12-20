Новости Игры 20.12.2023 в 16:03 comment views icon

В Украине стартовали продажи PS5 Slim — модель с дисководом стоит 22 999₴. Тем временем общие продажи PS5 превысили 50 млн

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Володимир Скрипін

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

PS5 Slim добралась до Украины — речь идет именно об официальных продажах новой консоли Sony. Пока есть только модель с приводом Ultra HD Blu-ray, тогда как Digital-версия ожидается вскоре.

В октябре Sony представила более компактную PlayStation 5 с SSD на 1 ТВ и съемным приводом Blu-ray для цифровой версии – она заменит оригинальную PlayStation 5, которая навсегда исчезнет с рынка после истощения складских запасов. В США и Европе продажи PS5 Slim стартовали еще в ноябре (и, судя по первым сообщениям, неплохо простимулировали и без того высокий спрос на консоли Sony), и вот сейчас PS5 Slim появилась у украинских ритейлеров — Comfy, Rozetka, MOYO.

Цена компактной PS5 в Украине — 22 999 ₴. То есть, всего на ₴300 дороже обычной PS5, чьи запасы пока не успели распродать. Традиционно есть опция покупки в кредит и оплаты равными частями – от 3 до 15 платежей.

Для сравнения, в США цены на PS5 Slim – $450 и $500 за версии без повода и с ним соответственно. В Европе, как всегда, цены несколько выше — €450 и €550.

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PS5 Slim на 30% компактнее и примерно на 24% легче (3,2 кг против 4,5 кг), чем обычная. Также она отличается SSD на 1 ТВ и дополнительным (вторым) фронтальным разъемом USB-C. В остальном никаких отличий от оригинальной PS5 нет. По слухам, Sony готовит вариант PlayStation 5 Pro, отличающийся повышенной производительностью, и целится с ней во второе полугодие 2024 года.

Тем временем Sony отчиталась, что продажи PS5 уже превысили 50 миллионов единиц (речь идет именно о поставках геймерам, а не магазинам) – этот рубеж консоль прошла 9 декабря 2023 года. И это значит, что сейчас PS5 отстает от PS4 только на неделю – в июле, когда PS5 преодолела отметку в 40 млн проданных по всему миру консолей, отставание от темпов PS4 составляло два месяца.

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