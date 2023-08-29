Пусть ChatGPT вкалывает на вас — Минцифры и KSE выпустили онлайн-курс об основах искусственного интеллекта и нейросетей

Минцифры анонсировало очередное пополнение библиотеки образовательной платформы «Дія.Цифрова освіта» — новый сериал об искусственном интеллекте, созданный совместно с Киевской школой экономики (KSE), имеет целью научить качественно и с пользой использовать ChatGPT и нейросети в целом.

О чем курс «ChatGPT для повышения собственной эффективности»

Образовательный сериал снят в формате лектория – в нем 7 серий продолжительностью 2-8 минут; спикер — президент Киевской школы экономики и эксперт по искусственному интеллекту Тимофей Милованов, имеющий степень PhD по экономике и ранее преподававший в Боннском, Пенсильванском и Питтсбургском университетах.

Курс подробно рассказывает об основах искусственного интеллекта и нейросетей (как работает), сферах применения ChatGPT (где и как ее использовать), включая перевод и анализ текста, а также уделяет особое внимание этическим вопросам и конфиденциальности при работе с ChatGPT. Также из него можно узнать, как общаться с ChatGPT, чтобы получить результат и научить нейросети приспосабливаться к разным стилям и жанрам.

Вся программа курса «ChatGPT для повышения собственной эффективности» включает следующие ключевые темы:

Что такое искусственный интеллект и нейросеть

Сферы применения искусственного интеллекта на примере ChatGPT

Этика и конфиденциальность при работе с ChatGPT

Обзор ChatGPT

ChatGPT трансформирует процесс обучения

ChatGPT для перевода и анализа текстов

Возможности ChatGPT при работе с текстами

Образовательный сериал «ChatGPT для повышения собственной эффективности» уже доступен для просмотра на сайте «Дія.Цифрова освіта». Как обычно, по завершении курса можно пройти финальный тест и получить сертификат с подтверждением знаний.

Это уже не первый онлайн-курс о ШИ и современных цифровых инструментах на «Действие. Цифровое образование» — ранее вышли вступительный курс «Искусственный интеллект», отдельный «Искусственный интеллект для школьников» и «Цифровые юристы» о роли и значении ИТ в праве.

Регулирование ИИ в Украине

В Украине уже некоторое время ведется работа над регулированием отрасли искусственного интеллекта — в начале августа глава Минцифры Михаил Федоров анонсировал подготовку нормативного поля для дальнейшего принятия соответствующих изменений в законодательство, которые помогут Украине возглавить тренд ИИ и стать мировым лидером. Пока что конкретики по нормативным изменениям минимум — в недавнем интервью Forbes замминистра Александр Борняков рассказывал, что имплементация Закона о ИИ (AI Act), который планируется принять в Европейском Союзе (его должны принять в марте 2024 года), рассматривается как одна из ключевых концепций стратегии регулирования. Относительно дедлайнов, Борняков в интервью от 7 августа упоминал сроки, которые поставил Евросоюз (полгода), и отмечал, что Украине нужно двигаться в этом направлении быстрее.