Європа розробляє Закон про ШІ, щоб регулювати моделі, такі як ChatGPT. Він встановлює 4 категорії ризику таких систем

У Європарламенті розробляють нормативний документ, який може стати першим у своєму роді законом, який регулює штучний інтелект. Документ уже отримав схвалення профільного комітету.

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Європейський Закон про ШІ використовує ризик-орієнтований підхід до регулювання штучного інтелекту, коли зобов’язання для системи пропорційні до рівня ризику, який вона представляє. У документі вказані вимоги до постачальників так званих базових моделей, таких як ChatGPT.

Закон про ШІ класифікує застосунки ШІ за чотирма рівнями ризику:

неприйнятний ризик,

високий ризик,

обмежений ризик;

мінімальний ризик чи його відсутність.

Програми з неприйнятним ризиком заборонені та не можуть бути розгорнуті до ЄС. Вони включають такі системи ШІ:

методи, що використовують підсвідомі або маніпулятивні методи, що вводять в оману, для спотворення поведінки

які використовують уразливості окремих осіб чи певних груп

використовувані для соціальної оцінки чи оцінки надійності

використовувані для оцінки ризиків, прогнозування кримінальних чи адміністративних правопорушень

створюють або розширюють бази даних розпізнавання осіб за допомогою нецільового парсингу

визначають емоції у правоохоронних органах, прикордонному контролі, на робочому місці та в освіті

системи біометричної категоризації на основі конфіденційних атрибутів чи характеристик

Декілька законодавців закликали зробити обмеження жорсткішими, щоб забезпечити охоплення ChatGPT. З цією метою були накладені вимоги на «основні моделі», такі як великі мовні моделі та генеративний ШІ.

Розробники базових моделей повинні будуть застосовувати перевірки безпеки, заходи управління даними та заходи для зниження ризиків, перш ніж публікувати свої моделі. Вони також повинні переконатися, що дані, які використовуються для навчання їх систем, не порушують закон про авторське право.

Зазначається, що поки що йдеться про робочий документ, він ще далекий від того, щоб стати законом.

Водночас ці законодавчі ініціативи ЄС викликали стурбованість у технологічній галузі. Асоціація комп’ютерної та комунікаційної промисловості заявила, що стурбована тим, що сфера дії Закону про ШІ була надто розширена, і він може охоплювати нешкідливі форми ШІ.

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Також зазначається, що європейський Закон про ШІ у разі ухвалення встановить стандарт для регулювання ШІ в Європі. Однак інші юрисдикції, включаючи Китай, США та Велику Британію, також розроблять свої власні версії законодавства для регулювання ШІ, які можуть відрізнятися одна від одної.

Джерело: cnbc