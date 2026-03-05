banner
Новости ИИ 05.03.2026 comment views icon

Microsoft интегрирует новую модель GPT-5.3 Instant в Microsoft 365 Copilot и Copilot Studio

author avatar

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

Microsoft інтегрує нову модель GPT-5.3 Instant до Microsoft 365 Copilot та Copilot Studio

Прошлой ночью OpenAI объявила о GPT-5.3 Instant — преемнике наиболее используемой модели ChatGPT, GPT-5.2 Instant. Она уже немедленно развертывается в Microsoft 365 Copilot, а доступ через API в Microsoft Foundry появится в ближайшее время.


OpenAI заявила, что эта новая модель будет предоставлять более точные ответы с более насыщенными и лучше контекстуализированными результатами из веба. Вместо ориентации на бенчмарки ИИ, OpenAI сосредоточилась на улучшении тона, релевантности и плавности разговора. Модель GPT-5.3 Instant теперь доступна всем пользователям ChatGPT, заменяя GPT-5.2. Однако платные пользователи все еще могут получить доступ к GPT-5.2 Instant в течение трех месяцев в выборе моделей в разделе Legacy Models.

«Тон GPT-5.2 мог иногда казаться «неуклюжим», выглядя слишком навязчивым или делая необоснованные предположения о намерениях или эмоциях пользователя. В этом обновлении используется более сосредоточенный, но естественный разговорный стиль, уменьшено количество лишних декларативных фраз и выражений вроде «Остановитесь. Сделайте вдох». Мы также работаем над тем, чтобы личность ChatGPT была более последовательной в различных разговорах и обновлениях», — заявляют в OpenAI.

Microsoft объявила, что модель GPT-5.3 Instant теперь доступна пользователям Microsoft 365 Copilot и Copilot Studio. В Microsoft 365 Copilot Chat эта новая модель отображается как «GPT-5.3 Quick response» в селекторе моделей, а в Copilot Studio — как «GPT-5.3 Chat». Microsoft отметила, что платные пользователи Microsoft 365 Copilot будут иметь приоритетный доступ к этой новой модели, тогда как бесплатные пользователи будут иметь стандартный доступ. Microsoft также объявила, что модель GPT-5.3 Instant появится в Microsoft Foundry через API, что позволит разработчикам и предприятиям создавать приложения на базе ИИ.

Microsoft подчеркнула, что эта новая модель имеет такие улучшения, которые делают ее более подходящей для корпоративных сценариев:


  • Пропорциональная безопасность: сокращение «тупиков» благодаря меньшему количеству лишних отказов и более пропорциональным, безопасным ответам.
  • Адаптивное управление: когда запрос требует корректировки, модель переформулирует его в соответствии с требованиями и поддерживает ход разговора.
  • Обоснованное решение: встроенный веб-поиск вместе с рассуждением модели обеспечивает обоснованные, операционные ответы, а не длинные, слабо связанные списки ссылок. Это означает сквозное решение для поддержки, ИТ и рабочих процессов политик с сохранением корпоративных контролей и прослеживаемости.
  • Надежная производительность: в масштабе вы получаете более последовательные результаты — лучший тон, более четкие объяснения, более сильное следование инструкциям и меньшую потребность в доработке.

OpenAI также подтвердила, что обновления моделей Thinking и Pro появятся в ближайшее время. Эти обновленные модели также будут доступны в продуктах и сервисах Microsoft, включая Copilot и Microsoft 365 Copilot.

Microsoft інтегрує нову модель GPT-5.3 Instant до Microsoft 365 Copilot та Copilot Studio
Фото: Neowin

Расширение доступа к GPT-5.3 Instant углубляет интеграцию моделей OpenAI в экосистему Microsoft и смещает акцент из тестовых метрик на практическое качество ответов в рабочих сценариях. Для корпоративных клиентов это означает более быстрое внедрение ИИ-инструментов в поддержку, ИТ-операции и внутренние процессы с соблюдением требований безопасности и комплаенса.

OpenAI представила GPT-5.3-Codex: «молниеносный» ИИ для кода с 1000 токенов в секунду

Источник: Neowin

Популярные новости

arrow left
arrow right
Конкурент Google: вышел новый ChatGPT Translate с поддержкой более 50 языков
Пейзажи новой Fable раскрывают увеличенный масштаб игры
Босса британской полиции уволили за "лживый" отчет, созданный ИИ Copilot
OpenAI может остаться без средств уже к середине 2027 года, — аналитики
Готовы обновиться? Windows 12 может выйти в этом году и понравится не всем
OpenAI представила GPT-5.3-Codex: "молниеносный" ИИ для кода с 1000 токенов в секунду
Microsoft анонсировала Project Helix: игры для ПК теперь на Xbox
Windows 11 достигла 1 млрд пользователей на 130 дней раньше, чем Windows 10
Жители Чили изображали "ChatGPT из людей" в течение 12 часов на акции против ЦОД
К 2033 году OpenAI планирует потреблять энергии больше, чем Индия, — инсайд
Obsidian хочет сократить разработку игр до 3-4 лет использованием "старых" технологий
Microsoft тестирует верхнюю панель меню для Windows 11 в стиле macOS
Microsoft добавила в новый "Блокнот" поддержку изображений
Microsoft закрыла доступ к настройке хранилища в Windows 11 для обычных пользователей
OpenAI запустила "защищенный" раздел ChatGPT Health для медицинских консультаций
Новая Fable выйдет осенью: видео геймплея и много информации об игре
Windows 11 получила нативную поддержку MIDI 2.0
Опять удалять? Свежее обновление Windows 11 перезагружает ПК по 15 раз
Microsoft внезапно отозвала премиум-подписку на Fallout 76 у владельцев Xbox
Что за Windows 11 Pure? Asus встроила в ноутбуки загадочную "чистую" версию ОС Microsoft
ИИ без границ: Anthropic добавила в Claude импорт диалогов с другими чат-ботами
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить