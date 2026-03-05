Microsoft интегрирует новую модель GPT-5.3 Instant в Microsoft 365 Copilot и Copilot Studio

Прошлой ночью OpenAI объявила о GPT-5.3 Instant — преемнике наиболее используемой модели ChatGPT, GPT-5.2 Instant. Она уже немедленно развертывается в Microsoft 365 Copilot, а доступ через API в Microsoft Foundry появится в ближайшее время.





OpenAI заявила, что эта новая модель будет предоставлять более точные ответы с более насыщенными и лучше контекстуализированными результатами из веба. Вместо ориентации на бенчмарки ИИ, OpenAI сосредоточилась на улучшении тона, релевантности и плавности разговора. Модель GPT-5.3 Instant теперь доступна всем пользователям ChatGPT, заменяя GPT-5.2. Однако платные пользователи все еще могут получить доступ к GPT-5.2 Instant в течение трех месяцев в выборе моделей в разделе Legacy Models.

«Тон GPT-5.2 мог иногда казаться «неуклюжим», выглядя слишком навязчивым или делая необоснованные предположения о намерениях или эмоциях пользователя. В этом обновлении используется более сосредоточенный, но естественный разговорный стиль, уменьшено количество лишних декларативных фраз и выражений вроде «Остановитесь. Сделайте вдох». Мы также работаем над тем, чтобы личность ChatGPT была более последовательной в различных разговорах и обновлениях», — заявляют в OpenAI.

Microsoft объявила, что модель GPT-5.3 Instant теперь доступна пользователям Microsoft 365 Copilot и Copilot Studio. В Microsoft 365 Copilot Chat эта новая модель отображается как «GPT-5.3 Quick response» в селекторе моделей, а в Copilot Studio — как «GPT-5.3 Chat». Microsoft отметила, что платные пользователи Microsoft 365 Copilot будут иметь приоритетный доступ к этой новой модели, тогда как бесплатные пользователи будут иметь стандартный доступ. Microsoft также объявила, что модель GPT-5.3 Instant появится в Microsoft Foundry через API, что позволит разработчикам и предприятиям создавать приложения на базе ИИ.

Microsoft подчеркнула, что эта новая модель имеет такие улучшения, которые делают ее более подходящей для корпоративных сценариев:





Пропорциональная безопасность: сокращение «тупиков» благодаря меньшему количеству лишних отказов и более пропорциональным, безопасным ответам.

Адаптивное управление: когда запрос требует корректировки, модель переформулирует его в соответствии с требованиями и поддерживает ход разговора.

Обоснованное решение: встроенный веб-поиск вместе с рассуждением модели обеспечивает обоснованные, операционные ответы, а не длинные, слабо связанные списки ссылок. Это означает сквозное решение для поддержки, ИТ и рабочих процессов политик с сохранением корпоративных контролей и прослеживаемости.

Надежная производительность: в масштабе вы получаете более последовательные результаты — лучший тон, более четкие объяснения, более сильное следование инструкциям и меньшую потребность в доработке.

OpenAI также подтвердила, что обновления моделей Thinking и Pro появятся в ближайшее время. Эти обновленные модели также будут доступны в продуктах и сервисах Microsoft, включая Copilot и Microsoft 365 Copilot.

Расширение доступа к GPT-5.3 Instant углубляет интеграцию моделей OpenAI в экосистему Microsoft и смещает акцент из тестовых метрик на практическое качество ответов в рабочих сценариях. Для корпоративных клиентов это означает более быстрое внедрение ИИ-инструментов в поддержку, ИТ-операции и внутренние процессы с соблюдением требований безопасности и комплаенса.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: Neowin