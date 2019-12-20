Qualcomm не хочет допускать Samsung к архитектуре своих топовых процессоров и переводит заказы в компанию TSMC





Компании Qualcomm и Samsung длительное время были партнёрами в сфере производства мобильных процессоров. Но похоже, что сотрудничество подходит к концу.

Samsung длительное время выпускает мобильные чипсеты для Qualcomm. Предполагалось, что и новый флагманский процессор Snapdragon 865 будет выпускаться на производственных мощностях Samsung с использованием 7-нанометровго технологического процесса. Однако более свежие публикации утверждают, что массовым производством этого чипа всё же займётся компания TSMC. Основной причиной смены производственного партнёра называют нежелание Qualcomm делиться своими наработками и объектами интеллектуальной собственности с компанией Samsung. Такое решение Qualcomm позволит компании лучше защищать свои коммерческие секреты, а также ослабит бизнес Samsung по выпуску чипов.

Согласно имеющейся информации, Qualcomm не планирует полностью разрывать сотрудничество с компанией Samsung. Речь идёт об ограничении заказов. Пока что это ограничение затронет лишь флагманские продукты, а процессоры среднего уровня, такие как Snapdragon 765, по-прежнему планируется производить на фабриках корейского гиганта. Таким образом, Qualcomm желает оградить Samsung от предварительного доступа к своим топовым чипсетам и разработкам, так как последняя разрабатывает и производит конкурирующие мобильные процессоры линейки Exynos. Хотя ранее сообщалось, что Samsung прекращает разработку собственных процессорных ядер для чипов Exynos. Вместо этого компания намерена сосредоточиться на разработке вычислительных блоков GPU и NPU, а для вычислительных ядер будет использовать готовые решения ARM.

Тем не менее, судя по всему, этого оказалось недостаточно для того, чтобы убедить Qualcomm в том, что её технологии и разработки не будут использоваться против её самой. Потому американская компания будет более тесно сотрудничать с TSMC, в то время как бизнес Samsung по выпуску чипов в результате такого решения этого потеряет немалую часть потенциальных доходов.

Данное направление бизнеса является ключевым для Samsung. Оно стабильно генерирует доход и прибыль даже в те периоды, когда в других сегментах наблюдается спад. Как ожидается, к концу 2019 года доля Samsung на рынке производства чипов достигнет 17,8%. Но даже несмотря на позитивную динамику на протяжении всего года, он уступает бизнесу TSMC, на долю которого приходится 52,7% всего рынка.

Источник: sammobile