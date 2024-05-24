Рабы искусственного интеллекта: африканские работники обвиняют OpenAI, Meta и других в нечеловеческих условиях труда — открытое письмо Байдену

Языковые модели искусственного интеллекта, такие как ChatGPT от OpenAI, частично получают данные с помощью низкооплачиваемых работников. Подрядчики в бедных странах платят небольшие суммы за исправление данных чат-ботов, обозначение изображений и тому подобное. 22 мая 97 африканских работников, которые занимаются обучением искусственного интеллекта или модерируют контент для таких компаний, как Meta и OpenAI, опубликовали открытое письмо президенту Байдену с требованием прекратить «систематические злоупотребления и эксплуатацию африканских работников» американскими технологическими компаниями.

Большинство подписантов письма живут в Кении, центре технологического аутсорсинга, президент которого Уильям Руто на этой неделе посещает США. Работники утверждают, что практика таких компаний, как Meta, OpenAI и поставщика данных Scale AI, «равносильна современному рабству».

В письме говорится, что типичный рабочий день африканских работников предусматривает «просмотр убийств и обезглавливаний, жестокого обращения с детьми и изнасилования, порнографии и зоофилии, часто более 8 часов в день». Оплата составляет менее $2 в час, работники часто страдают от посттравматического стрессового расстройства — хорошо документированная проблема среди модераторов контента во всем мире.

Работа включает в себя проверку контента на таких платформах, как Facebook, TikTok и Instagram, а также маркировку изображений и тренировку ответов чат-ботов для таких компаний, как OpenAI. Сотрудники связаны с Африканским союзом модераторов контента, первым союзом модераторов контента на континенте, а также группой, основанной уволенными сотрудниками, которые ранее обучали модели искусственного интеллекта для таких компаний, как Scale AI, продающей пакеты данных и услуги по маркировке данных клиентам, включая OpenAI, Meta и армию США. Письмо было опубликовано на сайте британской группы активистов Foxglove, которая способствует деятельности профсоюзов технических работников и справедливым технологиям.

В письме сказано, что в марте Scale AI внезапно запретила людям из Кении, Нигерии и Пакистана работать над Remotasks, платформой Scale AI для контрактной работы. В письме говорится, что эти работники были уволены без предупреждения и им задолжали значительные суммы невыплаченной заработной платы.

«Когда Remotasks закрыли, это забрало наши средства к существованию из наших рук, еду из наших кухонь. Но Scale AI, крупная компания, которая управляла платформой, все еще сходит с рук, потому что она базируется в Сан-Франциско», — говорит Джоан Кинюа, бывшая сотрудница Remotasks.

Хотя администрация Байдена часто описывала свой подход к трудовой политике как ориентированный на рабочего, в письме африканских рабочих утверждается, что это не распространяется на них: «к нам относятся как к одноразовым».

«У вас есть полномочия прекратить нашу эксплуатацию американскими компаниями, очистить эту работу и обеспечить нам достоинство и справедливые условия труда. Вы можете убедиться, что есть хорошая работа и для кенийцев, а не только для американцев», — говорится в письме.

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В последние годы технические подрядчики в Кении подали много исков, в которых говорится, что технологические аутсорсинговые компании и их американские клиенты, такие как Meta, обращались с работниками незаконно. В письме к Байдену от него требуют убедиться, что американские технологические компании сотрудничают с зарубежными техническими работниками с соблюдением местных законов и не осуществляют практику уничтожения профсоюзов. Также предлагается, чтобы технологические компании несли ответственность в судах США за их незаконные операции, в частности за нарушение прав человека и труда.

Письмо поступило чуть больше чем через год после того, как 150 работников создали Африканский союз модераторов контента. По словам работников, Meta немедленно после этого уволила почти всех своих 300 модераторов в Кении и фактически разрушила вновь созданный профсоюз. Сейчас компания получила три судебных иска от более 180 кенийских работников с требованиями более гуманных условий труда, свободы создания организаций и выплаты задолженности по заработной плате.

Источник: Wired

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