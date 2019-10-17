Рада приняла закон о «параллельном импорте», определяющий контрафактные товары и предотвращающий злоупотребления в области интеллектуальной собственности





В предыдущих наших статьях и новостях (вот здесь, например) мы уже неоднократно затрагивали тему «параллельного импорта», который в Украине законодательно не урегулирован, что ведет к ограничению импорта даже оригинальной продукции, так как этим пользуются некоторые дистрибьюторы, вендоры и таможня. Но вот сегодня, 17 октября, Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №1230 авторства группы депутатов из партии «Слуга народа» во главе с небезызвестным Даниилом Гетманцевым (председатель комитета налоговой, таможенной и финансовой политики в Верховной Раде IX созыва), призванный раз и навсегда урегулировать вопрос «параллельного импорта». За проголосовал 271 депутат при минимально необходимых 226 голосах.

Как сказано в пояснительной записке к документу, цель в том, чтобы привести таможенное законодательство Украины в сфере защиты интеллектуальной собственности в соответствие со стандартами и практикой ЕС, а также эффективнее бороться с перемещением через таможенную границу Украины товаров, нарушающих права интеллектуальной собственности. То есть инициатива должна поспособствовать очищению внутреннего рынка от контрафактной продукции, которая часто не соответствует установленным требованиям безопасности.

Переходя к сути, законопроект №1230 вносит соответствующие нормативные изменения в Таможенный кодекс, давая четкое определение товарам, которые можно считать контрафактными или «пиратскими», то есть нарушающими права интеллектуальной собственности. Собственно, вот каким образом в законе определена такая продукция:

17) контрафактні товари: а) товари, які є предметами порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку в Україні, і на них без дозволу міститься позначення, яке тотожне із охоронюваною в Україні торговельною маркою стосовно одного й того самого виду товарів, або яке є схожим настільки, що його можна сплутати з такою торговельною маркою; б) товари, які є предметами порушення прав інтелектуальної власності на географічне зазначення в Україні й містять назву чи термін або описуються за допомогою назви чи терміну, які захищені таким географічним зазначенням; в) будь-яка упаковка, етикетка, наліпка, брошура, інструкція з експлуатації, гарантія чи інший документ такого типу, навіть якщо вони представлені окремо, які є предметами порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку або географічне зазначення, які містять позначення, назву або термін, тотожні із охоронюваною в Україні торговельною маркою чи географічним зазначенням, або які є схожими настільки, що їх можна сплутати із такою торговельною маркою чи географічним зазначенням, та які можуть використовуватися стосовно одного й того самого виду товарів, щодо якого охороняється торговельна марка в Україні чи географічне зазначення;». 381) піратські товари – товари, які є предметами порушення авторського права та/або суміжних прав або права інтелектуальної власності на зареєстрований промисловий зразок в Україні та які являють собою або містять копії, зроблені без згоди правовласника авторського права і суміжних прав або права інтелектуальної власності на промисловий зразок чи особи, уповноваженої таким правовласником у країні виробництва;”

Как видим, закон дает точное определение контрафакту, что должно предотвратить ситуации как раньше, когда заинтересованные лица использовали несовершенство законодательства для подавления конкуренции и монополизации рынка. То есть, рядовым украинцам больше не придется доказывать, что купленные ими часы Apple Watch на Amazon, например, являются оригинальными и высылать таможенникам подтверждающие документы.

Закон дает четкое определение контрафактной продукции и проблем с импортом подлинных товаров возникнуть не должно. Понятно, что как оно будет на практике узнаем только после того, как изменения вступят в силу (как обычно, после подписания президентом и публикации в газете «Урядовий кур’єр»).

Пожалуй, единственной спорной нормой в этом законопроекте является пункт, касающийся товаров, которые подозреваются в нарушении прав интеллектуальной собственности. Вот он:

571) товари, що підозрюються у порушенні права інтелектуальної власності: а) товари з ознаками порушення авторського права і суміжних прав, прав інтелектуальної власності на винаходи, промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення, сорти рослин, компонування напівпровідникових виробів, прав, що надаються за сертифікатами додаткової охорони на лікарські засоби та засоби захисту рослин; б) пристрої, продукти або компоненти, які призначені, виготовлені або адаптовані головним чином для забезпечення або полегшення обходу технології, пристрою або компоненту, що у звичайному режимі функціонування попереджують або обмежують дії, не дозволені правовласником авторського права і суміжних прав; в) будь-яка форма або матриця, яка спеціально призначена або адаптована для виробництва товарів, що є предметом порушення прав інтелектуальної власності.”

Крупные импортеры с эксклюзивными правами на ввоз товаров того или иного бренда (Apple, Xiaomi и т.д.) потенциально могут использовать этот пункт для сдерживания «параллельного импорта», но полностью «перекрыть кислород» мелким продавцам они не смогут благодаря статье 397 закона:

Заходи органів доходів i зборів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарiв через митний кордон України не застосовуються щодо переміщення через митний кордон України оригінальних товарів, тобто товарів, які були виготовлені за згодою правовласника або товарів, виготовлених особою, належним чином уповноваженою правовласником на виробництво певної кількості товарів, у кількості, що перевищує обумовлену між цією особою і правовласником, за винятком переміщення товарів, що підозрюються у порушенні права інтелектуальної власності.

Источник: ВРУ