Гетманцев уверяет, что вовсе не предлагал запретить ФЛП предоставлять услуги, просто его неправильно поняли

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Одна из самых резонансных новостей прошлых суток — озвученное Даниилом Гетманцевым (председатель комитета налоговой, таможенной и финансовой политики в Верховной Раде IX созыва), предложение запретить физлицам-предпринимателям (ФЛП) оказывать услуги. Само собой, эта инициатива спровоцировала огромную волну негатива. Собственно, только на нашем сайте новость собрала более 400 комментариев. Словно прочитав эти комментарии возмущенных пользователей, Гетманцев решил дать задний ход сделать уточнение. Депутат партии «Слуга народа» разместил на своей страничке в Facebook короткий пост с опровержением. В нем он заявляет, что его слова из интервью «РБК-Україна» вырвали из контекста, что привело к искажению сути.

Собственно, Гетманцева заглавными написал следующее:

«ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА БУДУТ ИМЕТЬ ПРАВО, КАК И РАНЬШЕ, ПРЕДОСТАВЛЯТЬ УСЛУГИ НА ФЛП! НИКТО ЭТОГО ПРАВА НЕ ЗАБИРАЕТ!»

Глава профильного комитета ВРУ объяснил, что в интервью «РБК-Україна» речь шла о поиске способов увеличить лимит для третьей группы налогоплательщиков.

«Это дельное предложение. Но есть проблема — сейчас третья группа ФЛП используется большим бизнесом для уклонения от уплаты НДФЛ и ЕСВ. Поэтому, УМЕСТНО рассматривать вариант повышения лимита с одновременным введением предохранителей, которые не позволят крупному бизнесу в дальнейшем уклоняться от уплаты налогов», — пишет Даниил Гетманцев.

По словам Гетманцева, в парламенте и правительстве пока еще не определились, какие именно меры предосторожности следует предпринять, чтобы бороться с уклонением от уплаты налогов со стороны крупного бизнеса. В то же время он особо подчеркнул, что менять систему налогообложения путем запрета работы ФЛП, оказывающих услуги на едином налоге, никто не собирается.

Источник: Даниил Гетманцев Facebook