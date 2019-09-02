Блокировка «серых» смартфонов по IMEI, покупка SIM-карт только по паспорту и не только. Что сулит нам законопроект №1083 «Про електронні комунікації»





Первый день работы Верховной Рады Украины 9-го созыва (29 августа), как известно, выдался очень продуктивным: за один день было внесено более 70 различных законопроектов, касающихся самых разных вопросов и областей. В числе новых инициатив не только весьма положительная идея разрешить частным компаниям двигать космическую отрасль вперед, но и весьма неоднозначный законопроект, который определенно вызовет широкий общественный резонанс и жаркие дискуссии, как в онлайне, так и в офлайне. Речь о внесенном группой депутатов из партии «Слуга народа» законопроекте №1083 «Про електронні комунікації», который охватывает стационарную и мобильную связь, интернет и другие виды электронных коммуникаций.

Начнем с самого скандального изменения — блокировки так называемых «серых» смартфонов, ввезенных в Украину нелегально. Как известно, вопрос этот в силу того, что в Украине не урегулировано законодательство по параллельному импорту — очень непростой.

Небольшое отступление: в украинском законодательстве, как известно, сейчас нет чёткой формулировки, которая бы указывала на использование международного или национального принципа исчерпания прав на ТМ. Это приводит к тому, что Таможенный реестр объектов прав интеллектуальной собственности, который призван не допустить импорт подделок, используется некоторыми дистрибьюторами, вендорами и таможней для ограничения импорта оригинальной продукции. Это фактически приводит к ограничению конкуренции и к установке единых цен на товары, что особенно хорошо видно по рынку электроники в Украине. В конце прошлого года мы рассказывали о законопроекте №4614, который должен был исправить ситуацию, но в итоге инициатива была отозвана.

Возвращаясь к теме, ранее уже предпринимались попытки в том или ином виде внести в норму, позволяющую блокировать весьма «серый» импорт телефонов. Последней попыткой был законопроект №1888, который Верховная Рада отказалась поддерживать, несмотря на лоббирование последнего операторами мобильной связи, УГЦР и лично президентом Порошенко. И вот сейчас такая норма есть в свежем законопроекте №1083. Собственно, она изложена в статье 25, а конкретнее — в пунктах 11 и 12:

11. Використання термінального обладнання, код ІМЕІ якого не внесено в Систему контролю кодів ІМЕІ — заборонено в Україні. Постачальники послуг електронних комунікацій зобов’язані здійснювати постійний обмін даними з Системою контролю кодів ІМЕІ в онлайн режимі та інформувати споживачів електронних комунікаційних послуг мобільного зв’язку про відсутність кодів ІМЕІ їх термінального обладнання в Системі контролю кодів ІМЕІ, при підключенні їх термінального обладнання до електронної комунікаційної мережі. 12. Споживачі, які отримали відповідне повідомлення від постачальника електронних комунікаційних послуг, зобов’язані внести код ІМЕІ термінального обладнання, що ними використовується, у Систему контролю кодів ІМЕІ у порядку визначеному національним регулятором. Відсутність в Системі контролю кодів ІМЕІ оригінального (такого що не повторюється) коду ІМЕІ термінального обладнання є підставою для блокування постачальником електронних комунікаційних послуг доступу до електронної комунікаційної мережі такого термінального обладнання.

Само собой, законопроект предполагает возобновление ведения национального реестра уникальных идентификаторов IMEI-кодов. После вступления этого закона в силу операторы смогут блокировать использование таких телефонов в своих сетях. То есть, работать в сетях украинских операторов «серые» телефоны не будут.

Важно:

Закон (в случае принятия) вступит в силу 1 июля 2020 года и обратного действия иметь не будет. То есть, все телефоны, включая «серые» модели, использующиеся в украинских мобильных сетях до этой даты, автоматически будут занесены в реестр. Также законопроект предусматривает возможность самостоятельного введения IMEI в базу. Кроме того, операторы дополнительно будут предупреждать абонентов об отсутствии их устройства в базе. Как будет работать этот механизм, еще предстоит определить регулятору.

Этот законопроект также с большой вероятностью воплотит в жизнь сценарий, о котором неустанно говорят последние несколько лет, а именно – мобильная связь в Украине будет только по паспортам. Да, законопроект предусматривает обязательную регистрацию всех абонентов мобильной связи. То есть, все абоненты, которые сейчас пользуются услугами связи анонимно, должны будут в обязательном порядке предоставить свои личные данные операторам. Соответствующий порядок регистрации таких абонентов должен будет разработать регулятор.

Укладення договору між постачальником і абонентом відповідно до основних вимог до договору про надання електронних комунікаційних послуг. Договір про надання електронних комунікаційних послуг укладається у письмовій формі або у будь-якій іншій формі. У разі укладення такого договору у будь-якій іншій формі, ніж письмова, здійснюється обов’язкова реєстрація абонента у постачальника електронних комунікаційних послуг з наданням постачальнику відповідно до закону персональних даних абонентів – фізичних осіб (статья 56, часть 2, пункт 1).

Важно:

Обязательная регистрация мобильных абонентов будет введена не сразу. Предусмотрен переходной период и он составляет целых пять лет. Датой окончательного введения нормы определено 1 января 2024 года. С этой даты все операторы обязаны приостановить оказание услуг незарегистрированным абонентам. Если за два месяца они не пройдут регистрацию, то предоставление услуг прекращается полностью.

Еще один весьма занимательный пункт содержит статья 40, касающаяся прав операторов:

10) відключення обладнання, що використовувалось для зміни встановленого порядку маршрутизації трафіку, та тимчасове у зв’язку з цим припинення надання електронних комунікаційних послуг споживачу;

Это не обязательно означает запрет VPN и анонимайзеров, но формулировка очень близка к этому.

Из других новшеств, предлагаемых законопроектом, можно выделить борьбу со спамом и изменения, касающиеся кэш-провайдеров. Что касается борьбы со спамом, закон позволяет операторам и провайдерам блокировать оборудование, если оно используется для рассылки рекламных сообщений. Кэширование используется для повышения скорости загрузки. Технология используется в том числе пиратскими кинотеатрами и другими незаконными ресурсами. Несмотря на то, что кэш-провайдеры не могут это контролировать, нередки случаи, когда ответственность пытались возложить именно на них. В законопроекте впервые указывается, что кэш-провайдер ответственности за это не несет, но обязан своевременно удалить такой контент. Как отмечает ресурс nachasi, это может поставить под угрозу деятельность Google Cache и других сервисов в Украине, но торопиться с преждевременными выводами не стоит.

Источник: ВРУ и nachasi